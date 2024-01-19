Создавал "кадыровские" батальоны. В Украине будут судить главу парламента Чечни Даудова

При непосредственном участии Магомеда Даудова на Северном Кавказе был создан 78 моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Ближайшего приспешника Кадырова будут судить в Украине

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

Согласно данным следствия, с мая 2022 по октябрь 2023 года Даудов выполнял указания главы Чечни Рамзана Кадырова о формировании штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.

При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78 моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", - говорится в сообщении. Поделиться

Позже подразделения террористов включили в состав группировок России и перебросили в временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Там "кадыровцы" принимают участие в репрессиях против гражданского населения, во время которых похищают людей, сопротивляющихся захватчикам, – пишет СБУ. Поделиться

В частности, Даудов в течение июля-ноября 2022 года неоднократно лично приезжал в временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Где встречался с предводителями боевиков и призывал их к боевым действиям против наших воинов.

В том же числе преступник призвал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова в собственном Telegram-канале.

Даудову было доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;

⁠ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности, – добавляет СБУ. Поделиться

Кто может стать правой рукой сына Кадырова

По убеждению эксперта, сына Рамзана Кадырова Адама действительно начали готовить, однако крайне важно понять, кто станет так называемым регентом 15-летнего подростка.

Борис Тизенгаузен озвучил предположение, что он сейчас видит два кандидата: Магомед Даудов и Адам Делимханов.