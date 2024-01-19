Создавал "кадыровские" батальоны. В Украине будут судить главу парламента Чечни Даудова

При непосредственном участии Магомеда Даудова на Северном Кавказе был создан 78 моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".
Ближайшего приспешника Кадырова будут судить в Украине
Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Дело направлено в суд.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.
Согласно данным следствия, с мая 2022 по октябрь 2023 года Даудов выполнял указания главы Чечни Рамзана Кадырова о формировании штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины.
Позже подразделения террористов включили в состав группировок России и перебросили в временно оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
В частности, Даудов в течение июля-ноября 2022 года неоднократно лично приезжал в временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Где встречался с предводителями боевиков и призывал их к боевым действиям против наших воинов.
В том же числе преступник призвал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова в собственном Telegram-канале.
Даудову было доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям;
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.
Кто может стать правой рукой сына Кадырова
По убеждению эксперта, сына Рамзана Кадырова Адама действительно начали готовить, однако крайне важно понять, кто станет так называемым регентом 15-летнего подростка.
Борис Тизенгаузен озвучил предположение, что он сейчас видит два кандидата: Магомед Даудов и Адам Делимханов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-