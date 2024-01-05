Кадыров потребовал снятия санкций с его семьи в обмен на 20 украинских пленных

Приспешник президента РФ Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что освободит 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут санкции.

Кадыров захотел снятия санкций с его семьи

О требованиях Кадырова сообщают российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на его слова.

Не виновата моя мама, жена, дочери и племянники. Они никогда не участвовали в политических играх. Никогда слова не сказали. Я воевал, я буду воевать... - заявил Кадыров. Поделиться

Он добавил, что против него пусть "вводят все, что хотят", но пусть не трогают его семью.

Если им важна жизнь этих людей, пусть поменяют на санкции своих солдат. Поделиться

"ТАСС" пишет, что Кадыров якобы передал список фамилий военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотту Риттеру.

Риттер - известный американский пророссийский пропагандист, продвигающий нарратив, что "Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях".

Рамзана Кадырова разыскивает СБУ

Напомним, что в ноябре 2022 года СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова. Он указан как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Дата исчезновения Кадырова указана 12 сентября 2022 года.

Ему инкриминируют ст. 111, ч. 3 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или других тяжких последствий), а также ст. 437, ч. 2 (Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий).

В августе 2022 года Кадырову было объявлено подозрение по этим статьям. Также подозрения получили его приспешники - Даниил Мартынов (заместитель начальника Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Чеченской республике) и Хусейн Межидов (командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северок) .