Кадиров зажадав зняття санкцій з його родини в обмін на 20 українських полонених

Поплічник президента РФ Володимира Путіна та глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що звільнить 20 українських військовополонених, якщо з членів його родини знімуть санкції.

Кадиров захотів зняття санкцій з його родини

Про вимоги Кадирова повідомляють російські пропагандистські видання "ТАСС" та "РИА Новости" з посиланням на його слова.

Не винні моя мама, дружина, дочки і племінники. Вони ніколи не брали участь у політичних іграх. Ніколи слова не сказали. Я воював, я буду воювати..., - заявив Кадиров. Поширити

Він додав, що проти нього хай “вводять все, що хочуть“, але хай не чіпають його родину.

Якщо їм важливе життя цих людей, то нехай поміняють на санкції своїх солдатів. Поширити

"ТАСС" пише, що Кадиров нібито передав список прізвищ військовополонених колишньому інспектору ООН зі спостереження за ліквідацією іракської зброї масового знищення Скотту Ріттеру.

Ріттер - відомий американський проросійський пропагандист, який просуває наратив, що "Захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях".

Рамзана Кадирова розшукує СБУ

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року СБУ оголосила у розшук Рамзана Кадирова. Він зазначений як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення Кадирова вказане 12 вересня 2022 року.

Йому інкримінують ст. 111, ч. 3 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), а також ст. 437, ч. 2 (Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій).

У серпні 2022 року Кадирову було оголошено підозру за цими статтями. Також підозри отримали його поплічники - Данііл Мартинов (заступник начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Чеченській республіці) та Хусейн Межидов (командир тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення Північнокавказького округу військ Нацгвардії РФ).