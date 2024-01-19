Створював "кадирівські" батальйони. В Україні судитимуть голову парламенту Чечні Даудова

За безпосередньої участі Магомеда Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат", а також батальйони "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" й "Схід-Ахмат".

Найближчого поплічника Кадирова судитимуть в Україні

Служба безпеки України завершила розслідування щодо голови парламенту Чечні Магомеда Даудова. Справу скеровано до суду.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Facebook.

Згідно з даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року Даудов виконував вказівки голови Чечні Рамзана Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.

За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат", а також батальйони "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" й "Схід-Ахмат", – йдеться у повідомленні. Поширити

Пізніше підрозділи терористів включили до складу угруповань Росії й перекинули до тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей.

Там "кадирівці" беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам, – пише СБУ. Поширити

Зокрема Даудов протягом липня-листопада 2022 року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Де зустрічався з ватажками бойовиків й закликав їх до бойових дій проти наших воїнів.

У тому ж числі злочинець закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова у власному Telegram-каналі.

Даудову було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

⁠ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, – додає СБУ. Поширити

Хто може стати правою рукою сина Кадирова

На переконання експерта, сина Рамзана Кадирова Адама справді почали готувати, однак наразі вкрай важливо зрозуміти, хто стане так званим регентом 15-річного підлітка.

Борис Тизенгаузен озвучив припущення, він наразі бачить два кандидати: Магомед Даудов і Адам Делімханов.