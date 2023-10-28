США анонсировали создание нового типа ядерной бомбы

Министерство обороны США объявило, что продолжает разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы B61. Она заменит некоторые из старых ядерных бомб.
Чем будет отличаться новая ядерная бомба
Издание Defense News пишет, что бомба под названием B61-13 будет иметь мощность, подобную B61-7, и заменит некоторые из старых гравитационных бомб.
B61-13 будет использовать те же современные функции безопасности и точности, которые сейчас встроены в B61-12.
По словам Пентагона, это также даст президенту больше возможностей для нанесения ударов по «тяжелым и большим по площади военным целям».
Бомбу смогут переносить современные самолеты, в том числе бомбардировщик-невидимка B-21 Raider.
В Пентагоне заявили, что решение создать это оружие было принято с учетом меняющейся среды безопасности в соответствии с Обзором ядерной ситуации 2022 года.
В исследовании говорится, что военным США необходимо модернизировать свои ядерные силы, чтобы должным образом сдерживать своих двух основных ядерных конкурентов - Китай и Россию.
Что известно о ядерном арсенале США
Число гравитационных бомб в США составляет около 400-500 единиц.
Ганс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых, сказал, что создание этой бомбы, вероятно, является компромиссом, чтобы разорвать многолетние разногласия между демократами и республиканцами по поводу судьбы массивной бомбы B83-1 4-летней давности.
Бывший президент Барак Обама пытался избавиться от 1,2-мегатонной бомбы B83-1 — это последняя мегатонная бомба в арсенале США.
Ее взрыв был бы в 80 раз больше, чем бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Однако бывший президент Дональд Трамп упразднил решение Обамы.
Президент Джо Байден возобновил попытки избавиться от B83. Но ключевые республиканские законодатели возразили, заявив, что B83-1 необходима для поражения жестких и глубоко углубленных целей.
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