США анонсировали создание нового типа ядерной бомбы

Министерство обороны США объявило, что продолжает разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы B61. Она заменит некоторые из старых ядерных бомб.

Чем будет отличаться новая ядерная бомба

Издание Defense News пишет, что бомба под названием B61-13 будет иметь мощность, подобную B61-7, и заменит некоторые из старых гравитационных бомб.

B61-13 будет использовать те же современные функции безопасности и точности, которые сейчас встроены в B61-12.

По словам Пентагона, это также даст президенту больше возможностей для нанесения ударов по «тяжелым и большим по площади военным целям».

Бомбу смогут переносить современные самолеты, в том числе бомбардировщик-невидимка B-21 Raider.

В Пентагоне заявили, что решение создать это оружие было принято с учетом меняющейся среды безопасности в соответствии с Обзором ядерной ситуации 2022 года.

В исследовании говорится, что военным США необходимо модернизировать свои ядерные силы, чтобы должным образом сдерживать своих двух основных ядерных конкурентов - Китай и Россию.

Что известно о ядерном арсенале США

Число гравитационных бомб в США составляет около 400-500 единиц.

Ганс Кристенсен, эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых, сказал, что создание этой бомбы, вероятно, является компромиссом, чтобы разорвать многолетние разногласия между демократами и республиканцами по поводу судьбы массивной бомбы B83-1 4-летней давности.

Бывший президент Барак Обама пытался избавиться от 1,2-мегатонной бомбы B83-1 — это последняя мегатонная бомба в арсенале США.

Ее взрыв был бы в 80 раз больше, чем бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Однако бывший президент Дональд Трамп упразднил решение Обамы.

Президент Джо Байден возобновил попытки избавиться от B83. Но ключевые республиканские законодатели возразили, заявив, что B83-1 необходима для поражения жестких и глубоко углубленных целей.