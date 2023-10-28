США анонсували створення нового типу ядерної бомби

Міністерство оборони США оголосило, що продовжує розробку нової версії ядерно-гравітаційної бомби B61. Вона замінить деякі зі старих ядерних бомб.

Чим відрізнятиметься нова ядерна бомба

Видання Defense News пише, що бомба під назвою B61-13 матиме потужність, подібну до B61-7, і замінить деякі зі старих гравітаційних бомб.

B61-13 використовуватиме ті ж сучасні функції безпеки та точності, які зараз вбудовані в B61-12.

За словами Пентагону, це також дасть президенту більше можливостей для нанесення ударів по «важчим і великим за площею військовим цілям».

Бомбу зможуть переносити сучасні літаки, зокрема бомбардувальник-невидимка B-21 Raider.

У Пентагоні заявили, що рішення створити цю зброю було прийнято з огляду на мінливе середовище безпеки відповідно до Огляду ядерної ситуації 2022 року.

У дослідженні йдеться про те, що військовим США необхідно модернізувати свої ядерні сили, щоб належним чином стримувати своїх двох основних ядерних конкурентів - Китай і Росію.

Що відомо про ядерний арсенал США

Кількість гравітаційних бомб у США становить близько 400-500 одиниць.

Ганс Крістенсен, експерт з ядерної зброї Федерації американських вчених, сказав, що створення цієї бомби, ймовірно, є компромісом, щоб розірвати багаторічні розбіжності між демократами та республіканцями щодо долі масивної бомби B83-1 4-річної давності.

Колишній президент Барак Обама намагався позбутися 1,2-мегатонної бомби B83-1 — це остання мегатонна бомба в арсеналі США.

Її вибух був би у 80 разів більше, ніж бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Однак колишній президент Дональд Трамп скасував рішення Обами.

Президент Джо Байден відновив спроби позбутися B83. Але ключові республіканські законодавці заперечили, заявивши, що B83-1 необхідна для ураження твердих і глибоко заглиблених цілей.