США планируют ввести тюремное заключение за нарушение потолка цен на нефть РФ — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

США планируют ввести тюремное заключение за нарушение потолка цен на нефть РФ — Bloomberg

нефть
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Источник:  Bloomberg

Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести тюремное заключение для тех, кто нарушает ограничение цен на российскую нефть.

США угрожают тюрьмой за нарушение потолка цен на нефть РФ

По информации издания, Министерство финансов США направило 30 компаниям, контролирующим около 100 танкеров, письма с требованием предоставить пространную информацию и документы о перевозках и участвующие в них компании.

В письме содержалась угроза тюремного заключения, если получатели не выполнят требования в полном объеме, - уточняют журналисты.

При этом представители двух страховщиков рассказали, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.

Вместе с письмами США ввели санкции против нескольких конкретных судов и их владельцев, уточняют в Bloomberg. Под ограничения попали малоизвестные компании, большинство из которых принадлежали "Совкомфлоту" – государственной российской танкерной компании.

Ценовой потолок на нефть РФ

Напомним, еще в конце прошлого года страны G7 и Евросоюза решили ввести ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы ограничить возможность страны-агрессора зарабатывать с помощью экспорта.

Но уже в конце сентября этого года газета Financial Times сообщила, что России удалось увеличить свои доходы от сырья, несмотря на ограничения. Она обходит ценовые ограничения.

По информации издания, доходы Кремля от нефти в 2023 году, вероятно, составят не менее 15 млрд долларов больше, чем ожидалось.

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