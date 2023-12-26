США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае – WSJ

США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае после того, как десять лет назад Китай раскрыл самую крупную агентурную сеть ЦРУ внутри страны.

Почему США хочет восстановить агентурную сеть в Китае

Как пишет The Wall Street Journal, сейчас Соединенные Штаты имеют ограниченное представление о будущих намерениях лидера КНР Си Цзиньпина и его близкого окружения по Тайваню и других ключевых вопросов мировой безопасности.

Укрепление шпионской сети в Китае является одной «титанической, но в основном секретной переменой в ЦРУ и других спецслужбах». Это происходит на фоне трансформации политики безопасности США, переориентированной по борьбе с повстанцами по всему миру на подготовку к возможному конфликту с Китаем и РФ, – отмечает издание. Поделиться

Неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и война в секторе Газа, а также вторжение РФ в Украину требовали внимания Белого дома и ресурсов разведки – это усложнило стремление директора ЦРУ Уильяма Бернса сделать Китай главным долгосрочным приоритетом.

Урегулирование кризиса на Ближнем Востоке и российско-украинской войны, а также постоянное внимание Пекину станет испытанием для американских спецслужб.

Сейчас за планами модернизации Китая и развертыванием военных сил страны следят американские спутники, а огромные массивы китайских коммуникаций перехватывают с помощью перехватных устройств. Кроме того, по словам официальных лиц, США узнают о планах Си Цзиньпина в основном по выводам и анализу его частых публичных заявлений, а не по инсайдерской информации внутри Китая. Поделиться

Китай также усилил агентурную сеть

Ранее ЦРУ использовала коррупцию среди чиновников в Коммунистической партии Китая и правительственных министерствах, чтобы завербовать десятки чиновников в качестве агентов. Однако эту сеть уничтожил сам Китай, ведь один за другим ловил секретных агентов.

Подробности ушедшего не так публично не известны, и непонятно, был ли кто-то из агентства привлечен к ответственности, однако бывший высокопоставленный чиновник США заявил, что их потери в Китае были «ужасными».

Китай также усилил агентурную сеть, часто используя социальные сети, чтобы связаться с бывшими сотрудниками разведки США и вербовать их.

За последние годы Китай задержал десятки своих и иностранных граждан по подозрению в шпионаже, в том числе руководителя японского производителя лекарств Astellas Pharma. В США и Европе также неоднократно обвиняли Китай в шпионаже.