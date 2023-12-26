США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае – WSJ

США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае после того, как десять лет назад Китай раскрыл самую крупную агентурную сеть ЦРУ внутри страны.
Почему США хочет восстановить агентурную сеть в Китае
Как пишет The Wall Street Journal, сейчас Соединенные Штаты имеют ограниченное представление о будущих намерениях лидера КНР Си Цзиньпина и его близкого окружения по Тайваню и других ключевых вопросов мировой безопасности.
Неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и война в секторе Газа, а также вторжение РФ в Украину требовали внимания Белого дома и ресурсов разведки – это усложнило стремление директора ЦРУ Уильяма Бернса сделать Китай главным долгосрочным приоритетом.
Урегулирование кризиса на Ближнем Востоке и российско-украинской войны, а также постоянное внимание Пекину станет испытанием для американских спецслужб.
Китай также усилил агентурную сеть
Ранее ЦРУ использовала коррупцию среди чиновников в Коммунистической партии Китая и правительственных министерствах, чтобы завербовать десятки чиновников в качестве агентов. Однако эту сеть уничтожил сам Китай, ведь один за другим ловил секретных агентов.
Подробности ушедшего не так публично не известны, и непонятно, был ли кто-то из агентства привлечен к ответственности, однако бывший высокопоставленный чиновник США заявил, что их потери в Китае были «ужасными».
Китай также усилил агентурную сеть, часто используя социальные сети, чтобы связаться с бывшими сотрудниками разведки США и вербовать их.
За последние годы Китай задержал десятки своих и иностранных граждан по подозрению в шпионаже, в том числе руководителя японского производителя лекарств Astellas Pharma. В США и Европе также неоднократно обвиняли Китай в шпионаже.
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