США намагаються відновити агентурну мережу в Китаї — WSJ

США намагаються відновити агентурну мережу в Китаї після того, як десять років тому Китай розкрив найбільшу агентурну мережу ЦРУ всередині країни.

Чому США хоче відновити агентурну мережу в Китаї

Як пише The Wall Street Journal, зараз Сполучені Штати мають обмежене уявлення про майбутні наміри лідера КНР Сі Цзіньпіна та його близького оточення щодо Тайваню та інших ключових питань світової безпеки.

Зміцнення шпигунської мережі в Китаї є однією «титанічних, але здебільшого секретних змін у ЦРУ та інших спецслужбах». Це відбувається на тлі трансформації політики безпеки США, яка переорієнтована з боротьби з повстанцями по всьому світу на підготовку до можливого конфлікту з Китаєм і РФ, – зазначає видання. Поширити

Несподіваний напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і війна в секторі Гази, а також вторгнення РФ в Україну вимагали уваги Білого дому і ресурсів розвідки — це ускладнило прагнення директора ЦРУ Вільяма Бернса зробити Китай головним довгостроковим пріоритетом.

Врегулювання кризи на Близькому Сході та російсько-української війни, а ще постійна увага до Пекіну стане випробуванням для американських спецслужб.

Зараз за планами модернізації Китаю і розгортанням військових сил країни стежать американські супутники, а величезні масиви китайських комунікацій перехоплюють за допомогою перехоплювальних пристроїв. Крім того, за словами офіційних осіб, США дізнаються про плани Сі Цзіньпіна здебільшого з висновків і аналізу його частих публічних заяв, а не з інсайдерської інформації всередині Китаю. Поширити

Китай також посилив агентурну мережу

Раніше ЦРУ використовувала корупцію серед високопосадовців у Комуністичній партії Китаю та урядових міністерствах, щоб завербувати десятки чиновників як агентів. Проте цю мережу знищив сам Китай, адже один за одним ловив секретних агентів.

Подробиці того, що пішло не так, публічно не відомі, і незрозуміло, чи хтось із агентства був притягнутий до відповідальності, проте колишній високопоставлений чиновник США заявив, що їхні втрати в Китаї були «жахливими».

Китай також посилив агентурну мережу, часто використовуючи соціальні мережі, щоб звʼязатися з колишніми співробітниками розвідки США та вербувати їх.

За останні роки Китай затримав десятки своїх та іноземних громадян за підозрою в шпигунстві, зокрема керівника японського виробника ліків Astellas Pharma. У США та Європі також неодноразово звинувачували Китай у шпигунстві.