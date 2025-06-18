США разместят третий авианосец недалеко от Израиля — что это значит
Категория
Мир
Дата публикации

США разместят третий авианосец недалеко от Израиля — что это значит

авианосец
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Источник:  CNN

Авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford планируют переместить на следующей неделе в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля.

Главные тезисы

  • Размещение авианосца США в Средиземном море у Израиля — признак нарастающего конфликта с Ираном.
  • Американские авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной мощи и оперативном реагировании на кризисы в различных регионах мира.

США перемещают третий авианосец ближе к Израилю.

Об этом сообщило американское чиновник и еще двое информированных лиц.

Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.

По данным CNN, запланированное еще с конца прошлого года развертывание USS Ford приобретает особое значение на фоне эскалации.

Параллельно еще один американский авианосец следует на Ближний Восток — он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему.

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной мощи США. Они могут оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира.

Корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и воды.

Ранее СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп 18 июня оставил открытым вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям.

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