США разместят третий авианосец недалеко от Израиля — что это значит

Авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford планируют переместить на следующей неделе в восточную часть Средиземного моря вблизи Израиля.

США перемещают третий авианосец ближе к Израилю.

Об этом сообщило американское чиновник и еще двое информированных лиц.

Размещение этой авианосной группы, вероятно, состоится в восточной части Средиземного моря вблизи Израиля из-за обострения конфликта с Ираном.

По данным CNN, запланированное еще с конца прошлого года развертывание USS Ford приобретает особое значение на фоне эскалации.

Параллельно еще один американский авианосец следует на Ближний Восток — он либо заменит USS Carl Vinson, либо присоединится к нему. Поделиться

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной мощи США. Они могут оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира.

Корабли этого класса несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от угроз с воздуха, морской поверхности и воды.

Ранее СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне обострения на Ближнем Востоке.