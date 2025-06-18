США розмістять третій авіаносець неподалік Ізраїлю — що це означає

Авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford планують перемістити наступного тижня у східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю.

США переміщують третій авіаносець ближче до Ізраїлю

Про це повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих осіб.

Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.

За даними CNN, заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення на тлі ескалації.

Паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід — він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього. Поширити

Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.

Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.

Раніше медіа помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.