США розмістять третій авіаносець неподалік Ізраїлю — що це означає

Авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford планують перемістити наступного тижня у східну частину Середземного моря поблизу Ізраїлю.
Головні тези:
- Розміщення авіаносця USS Gerald R. Ford у Середземному морі біля Ізраїлю свідчить про загострення конфлікту з Іраном.
- Американські авіаносці відіграють важливу роль у демонстрації військової потужності та реагують на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.
США переміщують третій авіаносець ближче до Ізраїлю
Про це повідомив американський посадовець і ще двоє поінформованих осіб.
Розміщення цієї авіаносної групи, ймовірно, відбудеться у східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю через загострення конфлікту з Іраном.
За даними CNN, заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення на тлі ескалації.
Авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США. Вони здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.
Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники, а також супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.
Раніше медіа помітили незвичну активність літаків США на тлі загострення на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп 18 червня залишив відкритим питання стосовно потенційної участі Сполучених Штатів в ударах Ізраїлю по іранських цілях.
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