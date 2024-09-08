Ученые предупреждают, что в некоторых случаях употребление такого популярного продукта, как картофель, может оказаться опасным.

В каких случаях употребление картофеля может оказаться опасным.

Отмечается, что процесс позеленения картофеля является естественным, поскольку под воздействием света производится хлорофилл. Если кожура имеет темный цвет, она может маскировать процесс позеленения.

Хлорофилл абсолютно безвреден. Он находится во многих растительных продуктах, которые люди едят постоянно.

Однако позеленение картофеля также может свидетельствовать о выработке токсичного растительного соединения — соланина. и родственного ему чеконина.

Соланин относится к гликоалкалоидам — токсинам, защищающим растение от насекомых, бактерий и грибков. Обычно он присутствует в низких концентрациях в кожуре и в самом плоде картофеля. Однако повреждение и активное воздействие солнечного света стимулирует выработку соланина.

Главными признаками высокого уровня солонина является не только зеленый цвет, но и горечь, которая остается даже после приготовления.

Картофель

Употребление соланина в большом количестве может привести:

диареи;

рвоты;

боли в животе;

потливости;

головной боли;

покраснение кожи;

лихорадки.

Токсической дозой соланина считается 1 мг и более на килограмм веса тела. Дети имеют более высокие риски получить негативные последствия от его употребления.

Чем может быть опасен картофель с большим содержанием соланина

Специалисты из токсикологического центра штата Миссури отмечают, что даже после потребления большого количества соланина большинство людей не нуждаются в амбулаторном лечении.

Однако существуют редкие случаи с возникновением осложнений и даже со смертельным исходом.

Самый высокий уровень соланина содержится в кожуре картофеля. Ее очищение может уменьшить содержание соланина на 25-75%.

Если вы решили съесть картошку с позеленением, необходимо:

тщательно очистить ее от кожуры;

вырезать зеленые участки;

избавиться от глазков.

Даже очищенный и обрезанный картофель все еще может содержать достаточное количество соланина, чтобы вызвать отравление. Если после приготовления она имеет горький вкус или вызывает чувство жжения, не следует ее есть.

Чтобы в картофеле не повысился уровень соланина, он должен:

быть неповрежденной;

храниться в темном месте;

не подвергаться воздействию высоких и низких температур.

Ни в коем случае нельзя хранить картофель в холодильнике и у плиты. Лучшие варианты — темный прохладный шкаф или подвал.

Ученые также не советуют к употреблению проросшего картофеля из-за высокого содержания уже упомянутых гликоалкалоидов.

Меньшие дозы гликоалкалоидов в проросшем картофеле могут привести к:

рвота;

диареи;

боли в животе.

Потребление токсинов в большем количестве вызывает:

снижение кровяного давления;

ускорение пульса;

лихорадку;

головные боли;

спутанность сознания.

в некоторых случаях — смерть.