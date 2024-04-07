Известный диетолог назвал самый полезный сорт картофеля

Многие люди убеждены в том, что картофель нельзя считать полезным продуктом питания. Звездный диетолог Даниэль Крамбл Смит категорически не соглашается с таким тезисом.

Какой картофель на самом деле полезен

По словам эксперта, как и любой другой овощ, самый полезный картофель является самым вкусным.

Она обращает внимание на то, что темно-красный и фиолетовый цвета указывают на большее количество антиоксидантов, таких как антоцианы.

Что важно понимать, именно антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в нашем организме, дисбаланс которых может повлечь за собой повреждение клеток и заболевания.

Даниэль Крамбл Смит отмечает, что очень интересным вариантом является окинавский сладкий картофель: с виду он никоим образом не отличается от обычного, однако имеет темно-фиолетовый цвет внутри.

Диетолог также отмечает, что абсолютно любой сорт картофеля обеспечит вам большее количество витамина А.

Если вам нужно больше витамина С, то следует добавить в рацион золотой картофель Юкон.

Я бы посоветовала людям потреблять различные виды картофеля, чтобы получать разнообразные питательные вещества, — говорит она. Поделиться

Фото: из открытых источников

Как лучше готовить картофель

Несмотря на то, что большинство людей обожают картофель фри, он имеет плохую репутацию, ведь, как известно, жарка картофеля в масле делает овощ еще более калорийным.

Хотя картофель фри очень вкусный, это не единственный способ потребления овоща. Более здоровым вариантом будет запекание, варка или применение в супе или рагу. Крамбл Смит любит есть картофель, нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный и добавленный в салат.

По словам диетолога, если вы просто используете немного здорового источника жира и, возможно, некоторые приправы, тогда вы не влияете на полезность картофеля.