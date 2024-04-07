Відомий дієтолог назвав найкорисніший сорт картоплі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Відомий дієтолог назвав найкорисніший сорт картоплі

картопля
Джерело:  USA Today

Чимало людей переконані в тому, що картоплю не можна вважати корисним продуктом харчування. Зірковий дієтолог Даніель Крамбл Сміт категорично не погоджується з такою тезою.

Яка картопля є насправді корисною

За словами експертки, як і будь-який інший овоч, найкорисніша картопля є найсмачнішою.

Вона звертає увагу на те, що темно-червоний і фіолетовий кольори вказують на більшу кількість антиоксидантів, таких як антоціани.

Що важливо розуміти, саме антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали в нашому організмі, дисбаланс яких може спричинити пошкодження клітин і захворювання.

Даніель Крамбл Сміт наголошує, що дуже цікавим варіантом окінавська солодка картопля: на вигляд вона жодним чином не відрізняється від звичайної, однак має темно-фіолетовий колір усередині.

Дієтолог також зазначає, що абсолютно будь-який сорт картоплі забезпечить вас більшою кількість вітаміну А.

Якщо вам потрібно більше вітаміну С, то варто додати у раціон золоту картоплю Юкон.

Я б заохотила людей споживати різноманітні види картоплі, щоб отримувати різноманітні поживні речовини, — каже вона.

Фото: з відкритих джерел

Як краще готувати картоплю

Попри те, що більшість людей обожнюють картоплю фрі, вона має погану репутацію, адже, як відомо, смаження картоплі в олії робить овоч ще більш калорійним.

Але хоча картопля фрі дуже смачна, це не єдиний спосіб споживання картоплі. Більш здоровим варіантом буде запікання, варіння або застосування в супі або рагу. Крамбл Сміт любить їсти картоплю, нарізану тонкими скибочками, обсмажену та додану до салату.

За словами дієтолога, якщо ви просто використовуєте трохи здорового джерела жиру та, можливо, деякі приправи для смаку, тоді ви не впливаєте на корисність картоплі.

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