Науковці попереджають, що у деяких випадках вживання такого популярного продукта як картопля може виявитись небезпечним.

У яких випадках вживання картоплі може виявитись небезпечним

Зазначається, що процес позеленіння картоплі є природнім, оскільки під впливом світла виробляється хлорофіл. Якщо шкірка має темний колір, вона може маскувати процес позеленіння.

Хлорофіл є абсолютно нешкідливим. Він присутній у багатьох рослинних продуктах, які люди їдять постійно.

Однак позеленіння картоплі також може свідчити про вироблення токсичної рослинної сполуки — соланіну та спорідненого йому чаконіну.

Соланін відноситься до глікоалкалоїдів — токсинів, які захищають рослину від комах, бактерій та грибків. Зазвичай він присутній в низьких концентраціях у шкірці та в самому плоді картоплі. Однак пошкодження та активний вплив сонячного світла стимулює вироблення соланіну.

Головними ознаками високого рівня соланіну є не тільки зелений колір, але й гіркота, яка залишається навіть після приготування.

Картопля

Вживання соланіну у великій кількості може призвести:

діареї;

блювоти;

болі у животі;

пітливості;

головного болю;

почервоніння шкіри;

лихоманки.

Токсичною дозою соланіну вважається 1 мг та більше на кілограм ваги тіла. Діти мають вищі ризики отримати негативні наслідки від його вживання.

Чим може бути небезпечна картопля з великим вмістом соланіну

Фахівці з токсикологічного центру штату Міссурі зазначають, що навіть після споживання великої кількості соланіну більшість людей не потребують амбулаторного лікування.

Однак існують рідкісні випадки з виникненням ускладнень та навіть зі смертельним кінцем.

Найвищий рівень соланіну міститься в шкірці картоплі. Її очищення може зменшити вміст соланіну на 25-75%.

Якщо ви вирішили з’їсти картоплю з позеленінням, необхідно:

ретельно очистити її від шкірки;

вирізати зелені ділянки;

позбутися від вічок.

Навіть очищена та обрізана картопля все ще може містити достатню кількість соланіну, щоб викликати отруєння. Якщо після приготування вона має гіркий смак або викликає відчуття печіння, не варто її їсти.

Щоб у картоплі не підвищився рівень соланіну, вона має:

бути непошкодженою;

зберігатися у темному місці;

не піддаватися впливу високих та низьких температур.

У жодному разі не можна зберігати картоплю у холодильнику та біля плити. Найкращі варіанти — темна прохолодна шафа або підвал.

Науковці також не радять до вживання пророслу картоплю через високий вміст вже згаданих глікоалкалоїдів.

Менші дози глікоалкалоїдів у пророслій картоплі можуть призвести до:

блювання;

діареї;

болю в животі.

Споживання токсинів у більшій кількості викликає:

зниження кров'яного тиску;

прискорення пульсу;

лихоманку;

головний біль;

сплутаність свідомості.

у деяких випадках — смерть.