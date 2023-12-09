Штрафы за нарушение комендантского часа. Рада приняла законопроект в первом чтении
Категория
Украина
Дата публикации

Штрафы за нарушение комендантского часа. Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада
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Источник:  Ярослав Железняк

Проект закона № 10195 предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение мер правового режима военного положения.

За нарушение комендантского часа будут штрафовать

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о нарушении комендантского часа. Документ предусматривает штрафы за пребывание в общественном месте в неположенное время.

В первом чтении законопроект поддержали 233 народных депутата. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Проект закона № 10195 предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение мер правового режима военного положения.

Речь идет, в частности, о несоблюдении гражданами Украины комендантского часа, устанавливаемого органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, штрафы для нарушителей комендантского часа составят от 8500 до 17 000 грн. В случае повторного нарушения – сумма удваивается.

Кроме того, предусмотрены штрафы для предпринимателей. В случае нарушения комендантского часа представителям бизнеса грозит штраф от 51 до 102 тыс грн. Если нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф будет составлять от 170 до 340 тыс грн.

В Украине хотят штрафовать заведения общественного питания

В Украине хотят штрафовать заведения, которые работают ночью, нарушая комендантский час, введенный в результате войны с РФ. Правоохранители предлагают установить для нарушителей значительные штрафы от 34 до 680 тыс грн.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Детали раскрыл министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости".

МВД вместе с народными депутатами подготовило соответствующий законопроект. 12 октября его должны отправить в Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности.

В проекте предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2 об административной ответственности для хозяйствующих субъектов за нарушение специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предложен размер штрафов: от 34 до 170 тыс грн за первое нарушение, а в случае повторного нарушения в течение года от 340 до 680 тыс грн.

Это будет касаться именно собственников хозяйствующих субъектов и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения, – отметил Клименко.

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