Штрафи за порушення комендантської години. Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

Проєкт закону № 10195 передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог чи невиконання заходів правового режиму воєнного стану.

За порушення комендантської години штрафуватимуть

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про порушення комендантської години. Документ передбачає штрафи за перебування у громадському місці у недозволений час.

У першому читанні законопроєкт підтримали 233 народних депутати. Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Проєкт закону № 10195 передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог чи невиконання заходів правового режиму воєнного стану.

Йдеться, зокрема, про недотримання громадянами України комендантської години, яку встановлюють органи місцевого самоврядування.

Згідно із законопроєктом, штрафи для порушників комендантської години становитимуть від 8500 до 17 000 грн. У разі повторного порушення – сума подвоюється.

Крім того, передбачено також штрафи для підприємців. У разі порушення комендантської години представникам бізнесу загрожує штраф від 51 до 102 тис грн. Якщо порушення зафіксують повторно упродовж року, штраф становитиме від 170 до 340 тис грн.

В Україні хочуть штрафувати заклади громадського харчування

В Україні хочуть штрафувати заклади, які працюють вночі, порушуючи комендантську годину, запроваджену через війну з РФ. Правоохоронці пропонують встановити для порушників значні штрафи від 34 до 680 тис грн.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України. Деталі розкрив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

МВС разом із народними депутатами підготувало відповідний законопроєкт. 12 жовтня його мають відправити в Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

У проєкті пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2 про адміністративну відповідальність для суб’єктів господарювання за порушення спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Запропонований розмір штрафів: від 34 до 170 тис грн за перше порушення, а в разі повторного порушення протягом року від 340 до 680 тис грн.