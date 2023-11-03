Нова digital-послуга. Українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в Дії

Тепер громадяни України сплачуватимуть штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду.
Ще одна послуга з’явилася у Дії
У Мінцифрі повідомили, що запустили в Дії нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку
Про це повідомляє у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров пояснив, що потрібно знобити, щоб сплатити штраф за адмінпорушення: потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після цього квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.
Digital-послуги у Дії: що відомо
З 3 жовтня українські вкладники збанкрутілих банків можуть отримувати свої гроші через застосунок Дія. Запрацювала нова послуга.
У Дії 9 жовтня почали бета-тестування послуги доставки посвідчення водія до поштового відділення або за адресою.
Уряд на засіданні 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності на порталі та в мобільному застосунку Дія.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.
За його словами, у Дії українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.
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