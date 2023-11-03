Нова digital-послуга. Українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в Дії

Тепер громадяни України сплачуватимуть штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду.

Ще одна послуга з’явилася у Дії

У Мінцифрі повідомили, що запустили в Дії нову послугу, за допомогою якої українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення в застосунку

Про це повідомляє у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків – у смартфоні, – написав він. Поширити

Федоров пояснив, що потрібно знобити, щоб сплатити штраф за адмінпорушення: потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після цього квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто, – наголосив Федоров. Поширити

Digital-послуги у Дії: що відомо

З 3 жовтня українські вкладники збанкрутілих банків можуть отримувати свої гроші через застосунок Дія. Запрацювала нова послуга.

У Дії 9 жовтня почали бета-тестування послуги доставки посвідчення водія до поштового відділення або за адресою.

Уряд на засіданні 13 жовтня ухвалив постанову про відображення розташування Пунктів незламності на порталі та в мобільному застосунку Дія.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду 13 жовтня.

На доручення Президента сьогодні приймаємо постанову про відображення цих локацій в застосунку та на порталі Дія, – сказав Шмигаль. Поширити

За його словами, у Дії українці будуть бачити, де розташований найближчий до них пункт, зможуть оцінити наявні там умови та залишити відгук.