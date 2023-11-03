Новая digital-услуга. Украинцы могут заплатить штраф за админнарушение в Дії

Теперь граждане Украины будут платить штрафы за админнарушения прямо в Дії. Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд.
Еще одна услуга появилась в Дії
В Минцифры сообщили, что запустили в Дії новую услугу, с помощью которой украинцы могут заплатить штраф за админнарушение в приложении
Об этом сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Федоров пояснил, что нужно делать, чтобы уплатить штраф за админнарушение: нужно открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и уплатить его. После этого квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств инстанция закроет дело.
Digital-услуги в Дії: что известно
С 3 октября украинские вкладчики обанкротившихся банков могут получать свои деньги через приложение Дія. Заработала новая услуга.
В Дії 9 октября начали бета-тестирование услуги доставки водительского удостоверения в почтовое отделение или по адресу.
Правительство на заседании 13 октября приняло постановление об отражении расположения Пунктов несокрушимости на портале и в мобильном приложении Дія.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.
По его словам, в Дії украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.
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