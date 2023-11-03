Новая digital-услуга. Украинцы могут заплатить штраф за админнарушение в Дії

Теперь граждане Украины будут платить штрафы за админнарушения прямо в Дії. Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд.

Еще одна услуга появилась в Дії

В Минцифры сообщили, что запустили в Дії новую услугу, с помощью которой украинцы могут заплатить штраф за админнарушение в приложении

Об этом сообщает в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Теперь украинцы могут заплатить штраф за админнарушение прямо в Дії. Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов – в смартфоне, – написал он. Поделиться

Федоров пояснил, что нужно делать, чтобы уплатить штраф за админнарушение: нужно открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и уплатить его. После этого квитанция автоматически поступит в суд, после зачисления средств инстанция закроет дело.

Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто, – подчеркнул Федоров. Поделиться

Digital-услуги в Дії: что известно

С 3 октября украинские вкладчики обанкротившихся банков могут получать свои деньги через приложение Дія. Заработала новая услуга.

В Дії 9 октября начали бета-тестирование услуги доставки водительского удостоверения в почтовое отделение или по адресу.

Правительство на заседании 13 октября приняло постановление об отражении расположения Пунктов несокрушимости на портале и в мобильном приложении Дія.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.

По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дія, – сказал Шмыгаль. Поделиться

По его словам, в Дії украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.