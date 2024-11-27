Стремительное пике. В России продолжается активное падение рубля

В России курс доллара на международном рынке Forex 27 ноября превысил 114 рубля, а курс евро 120 рублей. В последний раз основные мировые валюты достигали такого уровня в РФ в середине марта 2022 года.

Российский рубль продолжает свое стремительное падение

Падению рубля способствует новый пакет санкций США против российской экономики, в частности, против «Газпромбанка» — одного из крупнейших поставщиков валюты в стране.

Центробанк РФ накануне установил курс доллара на уровне 105 рублей за доллар и 110,49 евро. Прогноз был прописан в принятом Госдумой и Советом Федерации проекте федерального бюджета.

В ноябре российский министр финансов Антон Силуанов говорил, что якобы ослабление рубля способствует экспорту. Министерство прогнозировало средний курс доллара в 103 рубля к 2027 году, писал The Bell. Такой прогноз был прописан в одобренном Госдумой и Советом Федерации проекте федерального бюджета.

Однако рубль дешевеет скорее прогнозов ведомства. Эксперты указывают среди возможных причин сокращение притока валюты, цену на нефть и "спекулятивную составляющую", то есть биржевую игру на ослабление рубля.

Официальный обменный курс рубля, установленный центральным банком, на этой неделе превысил отметку 100 по отношению к доллару впервые с октября 2023 года на фоне опасений относительно дальнейшей эскалации противостояния России с Западом.

Рубль падает с начала вторжения Украины в Курскую область России 6 августа и с тех пор потерял около 20% в цене к доллару, свидетельствуют данные LSEG. Поделиться

В России продолжается обвал рубля

В России продолжается активный обвал рубля. Российские власти экстренно пытаются погасить "пожар", лишь немного снизив курс, который через час снова начал расти.

С начала года рубль потерял 16% своей стоимости к доллару, и эксперты предрекают дальнейшее ослабление российской валюты.

Российская валюта продолжает падение в течение последних суток, а власти не могут остановить обвал.

Ключевой причиной ослабления рубля является значительный отток капитала с российского фондового рынка, с начала года упавший более чем на 20%. Поделиться

Инвесторы массово переводят средства с акций на депозиты, которые предлагают процентные ставки выше рекордной базовой ставки Центробанка РФ — 21%.

Эксперты прогнозируют, что к концу года курс рубля может упасть до 115–120 долларов. Они говорят, что правительство РФ и Центробанк должны принять меры, в частности, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить государственные закупки.

Санкции против российского финансового сектора также играют ключевую роль. Они усложнили внешнеторговые операции, особенно в нефтяном и газовом секторах, повлекшие дефицит валюты. Несмотря на это, цены на нефть остаются стабильными, что помогает экспортерам извлекать выгоду от слабого рубля.