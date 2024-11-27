Стремительное пике. В России продолжается активное падение рубля

В России курс доллара на международном рынке Forex 27 ноября превысил 114 рубля, а курс евро 120 рублей. В последний раз основные мировые валюты достигали такого уровня в РФ в середине марта 2022 года.
Главные тезисы
- Стремительное падение рубля в России связано с новыми санкциями и оттоком капитала с фондового рынка.
- Прогнозируется усиление давления на рубль, с экспертами, предсказывающими уровень курса в 115-120 за доллар до конца года.
- Необходимость принятия мер для стабилизации ситуации, таких как вынуждение экспортеров продавать больше валюты и сокращение государственных закупок.
- Санкции против финансового сектора России усугубляют ситуацию, создавая дефицит валюты и усложняя внешнеторговые операции.
- Несмотря на падение рубля, стабильные цены на нефть смягчают негативные последствия для экспортеров.
Российский рубль продолжает свое стремительное падение
Падению рубля способствует новый пакет санкций США против российской экономики, в частности, против «Газпромбанка» — одного из крупнейших поставщиков валюты в стране.
Центробанк РФ накануне установил курс доллара на уровне 105 рублей за доллар и 110,49 евро. Прогноз был прописан в принятом Госдумой и Советом Федерации проекте федерального бюджета.
В ноябре российский министр финансов Антон Силуанов говорил, что якобы ослабление рубля способствует экспорту. Министерство прогнозировало средний курс доллара в 103 рубля к 2027 году, писал The Bell. Такой прогноз был прописан в одобренном Госдумой и Советом Федерации проекте федерального бюджета.
Однако рубль дешевеет скорее прогнозов ведомства. Эксперты указывают среди возможных причин сокращение притока валюты, цену на нефть и "спекулятивную составляющую", то есть биржевую игру на ослабление рубля.
Официальный обменный курс рубля, установленный центральным банком, на этой неделе превысил отметку 100 по отношению к доллару впервые с октября 2023 года на фоне опасений относительно дальнейшей эскалации противостояния России с Западом.
В России продолжается обвал рубля
В России продолжается активный обвал рубля. Российские власти экстренно пытаются погасить "пожар", лишь немного снизив курс, который через час снова начал расти.
С начала года рубль потерял 16% своей стоимости к доллару, и эксперты предрекают дальнейшее ослабление российской валюты.
Российская валюта продолжает падение в течение последних суток, а власти не могут остановить обвал.
Инвесторы массово переводят средства с акций на депозиты, которые предлагают процентные ставки выше рекордной базовой ставки Центробанка РФ — 21%.
Эксперты прогнозируют, что к концу года курс рубля может упасть до 115–120 долларов. Они говорят, что правительство РФ и Центробанк должны принять меры, в частности, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить государственные закупки.
Санкции против российского финансового сектора также играют ключевую роль. Они усложнили внешнеторговые операции, особенно в нефтяном и газовом секторах, повлекшие дефицит валюты. Несмотря на это, цены на нефть остаются стабильными, что помогает экспортерам извлекать выгоду от слабого рубля.
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