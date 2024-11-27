Стрімке піке. У Росії продовжується активне падіння рубля

У Росії курс долара на міжнародному ринку Forex 27 листопада перевищив 114 рублів, а курс євро 120 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року.

Російський рубль продовжує своє стрімке падіння

Падінню рубля сприяє новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» — одного з найбільших постачальників валюти в країні.

Центробанк РФ напередодні встановив курс долара на рівні 105 рублів за долар і 110,49 за євро. Прогноз був прописаний у прийнятому Держдумою та Радою Федерації проєкті федерального бюджету.

У листопаді російський міністр фінансів Антон Силуанов говорив, що нібито послаблення рубля сприяє експорту. Міністерство прогнозувало середній курс долара у 103 рублі до 2027 року, писав The Bell. Такий прогноз був прописаний у схваленому Держдумою та Радою Федерації проєкті федерального бюджету.

Однак рубль дешевшає швидше за прогнози відомства. Експерти вказують серед можливих причин скорочення припливу валюти, ціну на нафту і «спекулятивну складову», тобто біржову гру на ослаблення рубля.

Офіційний обмінний курс рубля, встановлений центральним банком, цього тижня перевищив позначку 100 щодо долара вперше з жовтня 2023 року на тлі побоювань щодо подальшої ескалації протистояння Росії із Заходом.

Рубль падає з початку вторгнення України в Курську область Росії 6 серпня і відтоді втратив приблизно 20% у ціні до долара, свідчать дані LSEG. Поширити

У Росії триває обвал рубля

У Росії продовжується активний обвал рубля. Російська влада екстрено намагається загасити "пожежу", лише трохи знизивши курс, який через годину знову почав зростати.

З початку року рубль втратив 16% своєї вартості до долара, і експерти пророкують подальше послаблення російської валюти.

Російська валюта продовжує падіння протягом останньої доби, а влада не може зупинити обвал.

Ключовою причиною ослаблення рубля є значний відплив капіталу з російського фондового ринку, який з початку року впав більш ніж на 20%. Поширити

Інвестори масово переказують кошти з акцій на депозити, які пропонують відсоткові ставки, вищі за рекордну базову ставку Центробанку РФ — 21%.

Експерти прогнозують, що до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар. Вони кажуть, що уряд РФ та Центробанк мають ужити заходів, зокрема змусити експортерів продавати більше валюти та скоротити державні закупівлі.

Санкції проти російського фінансового сектора також відіграють ключову роль. Вони ускладнили зовнішньоторгівельні операції, особливо у нафтовому та газовому секторах, спричинивши дефіцит валюти. Попри це, ціни на нафту залишаються стабільними, що допомагає експортерам отримувати вигоду від слабкого рубля.