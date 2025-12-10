Суд Австрии заблокировал запрос США насчет экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов об экстрадиции Дмитрия Фирташа после более чем десятилетних судебных слушаний.
Главные тезисы
- Суд в Австрии окончательно заблокировал запрос США на экстрадицию украинского олигарха Фирташа, не рассматривая дело по существу из-за пропущенного срока на апелляцию.
- Фирташ отрицает обвинения в участии в коррупционном сговоре с индийскими чиновниками, связанном с взятками за разрешение на добычу титана.
- Длительные судебные процессы в Австрии привели к серии решений о блокировке или разрешении экстрадиции Фирташа в США.
Австрия окончательно заблокировала экстрадицию Фирташа в США
Высший региональный суд Вены заявил, что решение суда низшей инстанции, заблокировавшее экстрадицию Фирташа, окончательно, поскольку прокуратура не подала апелляцию в установленный срок.
Прокуроры пытались привлечь Фирташа в суд в США по обвинениям в том, что он возглавлял сговор с целью выплаты 18,5 миллионов долларов индийским чиновникам за получение разрешения на добычу титана.
Фирташ отрицает свою вину.
Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году, но отпущен под залог в размере 125 миллионов евро. Первый суд в Вене отказал в экстрадиции олигарха, считая дело политически мотивированным.
В 2017 г. высший суд Австрии пересмотрел дело и разрешил экстрадицию. Однако суд в Вене постановил, что экстрадиция возможна только после рассмотрения ходатайства о повторном открытии дела.
В 2021 году Украина ввела санкции против Фирташа за снабжение титана российским производителям оружия. В 2024 году санкции против него ввела Великобритания.
В мае 2023 года Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили масштабную схему хищения топлива из газотранспортной системы Украины, объявили подозрение уехавшему в Австрию Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний.
