Суд Австрии заблокировал запрос США насчет экстрадиции украинского олигарха Фирташа
Суд Австрии заблокировал запрос США насчет экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Фирташ
Источник:  Bloomberg

Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов об экстрадиции Дмитрия Фирташа после более чем десятилетних судебных слушаний.

Главные тезисы

  • Суд в Австрии окончательно заблокировал запрос США на экстрадицию украинского олигарха Фирташа, не рассматривая дело по существу из-за пропущенного срока на апелляцию.
  • Фирташ отрицает обвинения в участии в коррупционном сговоре с индийскими чиновниками, связанном с взятками за разрешение на добычу титана.
  • Длительные судебные процессы в Австрии привели к серии решений о блокировке или разрешении экстрадиции Фирташа в США.

Австрия окончательно заблокировала экстрадицию Фирташа в США

Высший региональный суд Вены заявил, что решение суда низшей инстанции, заблокировавшее экстрадицию Фирташа, окончательно, поскольку прокуратура не подала апелляцию в установленный срок.

Прокуроры пытались привлечь Фирташа в суд в США по обвинениям в том, что он возглавлял сговор с целью выплаты 18,5 миллионов долларов индийским чиновникам за получение разрешения на добычу титана.

Фирташ отрицает свою вину.

Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году, но отпущен под залог в размере 125 миллионов евро. Первый суд в Вене отказал в экстрадиции олигарха, считая дело политически мотивированным.

В 2017 г. высший суд Австрии пересмотрел дело и разрешил экстрадицию. Однако суд в Вене постановил, что экстрадиция возможна только после рассмотрения ходатайства о повторном открытии дела.

В 2022 году суд в Вене отклонил ходатайство, но высший суд дал согласие на повторное рассмотрение дела.

В 2021 году Украина ввела санкции против Фирташа за снабжение титана российским производителям оружия. В 2024 году санкции против него ввела Великобритания.

В мае 2023 года Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили масштабную схему хищения топлива из газотранспортной системы Украины, объявили подозрение уехавшему в Австрию Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний.

