Суд Австрии заблокировал запрос США насчет экстрадиции украинского олигарха Фирташа

Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов об экстрадиции Дмитрия Фирташа после более чем десятилетних судебных слушаний.

Высший региональный суд Вены заявил, что решение суда низшей инстанции, заблокировавшее экстрадицию Фирташа, окончательно, поскольку прокуратура не подала апелляцию в установленный срок.

Прокуроры пытались привлечь Фирташа в суд в США по обвинениям в том, что он возглавлял сговор с целью выплаты 18,5 миллионов долларов индийским чиновникам за получение разрешения на добычу титана.

Фирташ отрицает свою вину.

Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году, но отпущен под залог в размере 125 миллионов евро. Первый суд в Вене отказал в экстрадиции олигарха, считая дело политически мотивированным.

В 2017 г. высший суд Австрии пересмотрел дело и разрешил экстрадицию. Однако суд в Вене постановил, что экстрадиция возможна только после рассмотрения ходатайства о повторном открытии дела.

В 2022 году суд в Вене отклонил ходатайство, но высший суд дал согласие на повторное рассмотрение дела.

В 2021 году Украина ввела санкции против Фирташа за снабжение титана российским производителям оружия. В 2024 году санкции против него ввела Великобритания.