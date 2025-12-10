Суд Австрії заблокував запит США щодо екстрадиції українського олігарха Фірташа

Австрійський суд остаточно заблокував запит Сполучених Штатів про екстрадицію Дмитра Фірташа після більш ніж десятирічних судових слухань.

Австрія остаточно заблокувала екстрадицію Фірташа до США

Вищий регіональний суд Відня заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке заблокувало екстрадицію Фірташа, є остаточним, оскільки прокуратура не подала апеляцію в установлений термін.

Прокурори намагалися притягнути Фірташа до суду в США за звинуваченнями в тому, що він очолював змову з метою виплати 18,5 мільйона доларів індійським чиновникам за отримання дозволу на видобуток титану.

Фірташ заперечує свою провину.

Фірташа заарештували в Австрії у 2014 році, але відпустили під заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Перший суд у Відні відмовив в екстрадиції олігарха, вважаючи справу політично вмотивованою.

2017 року вищий суд Австрії переглянув справу і дозволив екстрадицію. Проте суд у Відні постановив, що екстрадиція можлива лише після розгляду клопотання захисту про повторне відкриття справи.

У 2022 році суд у Відні відхилив таке клопотання, але вищий суд дав згоду на повторний розгляд справи. Поширити

У 2021 році Україна ввела санкції проти Фірташа за постачання титану російським виробникам зброї. У 2024 році санкції проти нього ввела Велика Британія.