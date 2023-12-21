Суд шестой раз уменьшил залог подозреваемому во взяточничестве эксглаве Верховного суда Князеву
Категория
Украина
Дата публикации

Суд шестой раз уменьшил залог подозреваемому во взяточничестве эксглаве Верховного суда Князеву

ВАКС
Всеволод Князев
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога с 27 млн. грн. до 20 млн. грн. для бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. В то же время, он остается под стражей.

Князеву снова уменьшили залог

Из трансляции заседания суда стало известно, что адвокаты просили для Князева круглосуточный домашний арест, ссылаясь на его “образцовое поведение” и состояние здоровья.

Также они просили снизить сумму залога. Коллегия судей частично удовлетворила апелляцию, уменьшив сумму залога до 20 млн. грн.

Залог Князева уменьшают уже в шестой раз. Первоначальный размер залога составил 107 млн 360 тысяч грн.

5 декабря ВАКС оставил Князева под стражей до 2 февраля 2024 года.

Дело Всеволода Князева: что известно

15 мая бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева разоблачили на масштабной коррупции. Ему и его сообщнику-адвокату объявили подозрения во взяточничестве.

Председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша взятки в 450 тысяч долларов. Следователи задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.

По данным расследования, адвокат выступил посредником между главой ВС и бизнесменом, который хотел решить вопрос в суде.

В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл., чтобы тот передал деньги Князеву за нужное решение.

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.

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