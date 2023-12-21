Суд шестой раз уменьшил залог подозреваемому во взяточничестве эксглаве Верховного суда Князеву

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога с 27 млн. грн. до 20 млн. грн. для бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. В то же время, он остается под стражей.

Князеву снова уменьшили залог

Из трансляции заседания суда стало известно, что адвокаты просили для Князева круглосуточный домашний арест, ссылаясь на его “образцовое поведение” и состояние здоровья.

Также они просили снизить сумму залога. Коллегия судей частично удовлетворила апелляцию, уменьшив сумму залога до 20 млн. грн.

Залог Князева уменьшают уже в шестой раз. Первоначальный размер залога составил 107 млн 360 тысяч грн.

5 декабря ВАКС оставил Князева под стражей до 2 февраля 2024 года.

Дело Всеволода Князева: что известно

15 мая бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева разоблачили на масштабной коррупции. Ему и его сообщнику-адвокату объявили подозрения во взяточничестве.

Председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша взятки в 450 тысяч долларов. Следователи задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов.

По данным расследования, адвокат выступил посредником между главой ВС и бизнесменом, который хотел решить вопрос в суде.

В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл., чтобы тот передал деньги Князеву за нужное решение.

19 апреля 2023 г. Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.