Суд вшосте зменшив заставу підозрюваному в хабарництві ексголові Верховного суду Князєву

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави з 27 млн грн до 20 млн грн для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Водночас він залишається під вартою.

Князєву знову зменшили заставу

З трансляції засідання суду стало відомо, що адвокати просили для Князєва цілодобовий домашній арешт, посилаючись на його «взірцеву поведінку» та стан здоров’я.

Також вони просили зменшити суму застави. Колегія суддів частково задовольнила апеляцію, зменшивши суму застави до 20 млн грн.

Заставу Князєву зменшують вже шостий раз. Початковий розмір застави становив 107 млн 360 тисяч грн.

5 грудня ВАКС залишив Князєва під вартою до 2 лютого 2024 року.

Справа Всеволода Князєва: що відомо

15 травня колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на масштабній корупції. Йому та його спільнику-адвокату оголосили підозри в хабарництві.

Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому” під час отримання другого траншу хабаря у 450 тисяч доларів. Слідчі задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів.

За даними розслідування, адвокат виступив посередником між головою ВС та бізнесменом, який хотів вирішити питання в суді.

Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол, щоб той передав гроші Князєву за потрібне рішення.

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.