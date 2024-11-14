Суверенные облигации Украины стремительно выросли на фоне ожиданий инвенсторов по поводу планов будущей администрации республиканца Дональда Трампа как можно быстрее завершить развязанную Кремлем преступную войну.

Что известно о росте облигаций Украины на фоне ожиданий завершения войны после прихода Трампа в Белый дом

По информации журналистов издания, в течение последнего месяца долларовые облигации Украины выросли в цене на 12% на фоне надежд, что после прихода Трампа в Белый дом будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Доллары

Отмечается, что ожидания от новой президентской администрации Трампа уже сильно повлияли на международный финансовый рынок и среди прочего спровоцировали рост украинских облигаций.

Рост в целом происходит за последние два месяца, после того как Украина завершила реструктуризацию долга на сумму в 20 млрд долларов в рамках одной из самых быстрых и крупнейших операций по урегулированию суверенного долга в современной истории.

Владельцы облигаций ожидают, что Украина согласится на мирные переговоры и вероятную потерю оккупированных Россией территорий, что будет способствовать восстановлению разрушенной экономики в ближайшие годы.

Облигации Украины со сроком погашения в 2036 году за последний месяц подорожали с 44 до 49 центов за доллар. Так называемые "варанты ВВП" — долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках старой реструктуризации долга, которые выиграют от возобновления роста в стране — подорожали еще сильнее.

Что известно об успешном проведении Украиной реструктуризации долга

Сначала владельцы облигаций согласились не получать от Украины выплаты за проценты.

Сентябрьская реструктуризация, призванная подготовить почву для возвращения Украины на рынки облигаций, положила конец двухлетней заморозке.

Согласно сентябрьскому соглашению, инвесторы согласились понести убытки по своим облигациям более чем на треть, чтобы помочь Украине контролировать дефицит растущего бюджета военного времени — за несколько лет до того, как официальные кредиторы, как Великобритания, США, Германия и Япония собирается реструктурировать свои собственные долги.

В обмен на согласие принять на себя ущерб владельцы облигаций также получили возможность получить более высокие выплаты, если пострадавшая от войны экономика Украины достигнет целевых показателей роста в ближайшие годы.