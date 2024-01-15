Репарационные облигации могут заменить конфискацию замороженных 300 млрд долл РФ — Reuters

США и Евросоюз, похоже, не спешат передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале войны. Этот вопрос может решить выпуск репарационных облигаций.

Конфискация активов РФ продвигается медленно

Reuters пишет, что попытки конфисковать замороженные активы России продвигаются медленно — юристы спорят, будет ли конфискация законной.

Конечно, простым решением было бы, если бы партнеры Украины просто выделили Киеву больше денег, как на прошлой неделе сделала Великобритания.

Но в США и ЕС эта помощь застряла. Президент США Джо Байден пока не смог убедить Конгресс одобрить новый пакет для Киева в 61 миллиард долларов.

Венгрия в прошлом месяце заблокировала запланированную помощь ЕС в размере 50 миллиардов евро, хотя другие страны-члены полны решимости найти способ обойти проблему.

Избежать этих проблем, пишет Reuters, помог бы выпуск репарационных облигаций.

Как решить проблему передачи Украине замороженных активов РФ

Украина продаст окупаемые ценные бумаги, если — и только если — она получит от России репарации за вред, причиненный войной. Процентные выплаты могут сворачиваться и выплачиваться только в том случае, если Киев получит компенсацию. Поделиться

Владельцы облигаций не имели бы договорных требований по замороженным резервам Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли охотно заплатит, эти активы будут вероятным источником наличных денег для возмещения убытков.

Поскольку на резервы начисляются проценты, они могут использоваться для оплаты как основной суммы облигаций, так и купонов. Это будет отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала решит, что ущерб причинен Украине.

Reuters отмечает, что Украина может выпустить репарационные облигации на сумму до 300 миллиардов долларов. Но она могла бы получить подобную сумму только в том случае, если США, правительства ЕС и другие союзники захотят купить ценные бумаги.

Издание делает вывод, что репарационные облигации — не единственная инновационная идея, как сейчас получить деньги в Киеве.