Репараційні облігації можуть замінити конфіскацію заморожених 300 млрд дол РФ — Reuters
Категорія
Економіка
Дата публікації

Репараційні облігації можуть замінити конфіскацію заморожених 300 млрд дол РФ — Reuters

Гроші
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Джерело:  Reuters

США та Євросоюз, здається, не поспішають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку війни. Це питання може вирішити випуск репараційних облігацій.

Конфіскація активів РФ просувається повільно

Reuters пише, що спроби конфіскувати заморожені активи Росії просуваються повільно — юристи сперечаються, чи буде конфіскація законною.

Звичайно, простим рішенням було б, якби партнери України просто виділили Києві більше готівки, як минулого тижня зробила Велика Британія .

Але у США та ЄС ця допомога застрягла. Президент США Джо Байден поки що не зміг переконати Конгрес схвалити новий пакет для Києва на 61 мільярд доларів.

А Угорщина минулого місяця заблокувала заплановану допомогу ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, хоча інші країни-члени сповнені рішучості знайти спосіб обійти проблему.

Уникнути цих проблем, пише Reuters, допоміг би випуск «репараційних облігацій».

Як вирішити проблему передачі Україні заморожених активів РФ

Україна продасть цінні папери, які окупляться, якщо — і тільки якщо — вона отримає від Росії репарації за шкоду, завдану війною. Відсоткові виплати також можуть згортатися і виплачуватися лише в тому випадку, якщо Київ отримає компенсацію.

Власники облігацій не мали б договірних вимог щодо заморожених резервів Кремля. Але з огляду на те, що Росія навряд чи охоче заплатить, ці активи будуть найімовірнішим джерелом готівки для відшкодування збитків.

Оскільки на резерви нараховуються відсотки, вони можуть бути використані для оплати як основної суми облігацій, так і купонів. Це відрізнятиметься від конфіскації, оскільки активи будуть передані лише у тому випадку, якщо законний механізм компенсації спочатку вирішить, що збитки заподіяно Україні.

Reuters зазначає, що Україна може випустити репараційні облігації на суму до 300 мільярдів доларів. Але вона могла би отримати подібну суму лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати, уряди ЄС та інші союзники захочуть купити цінні папери.

Видання робить висновок, що репараційні облігації — не єдина інноваційна ідея, як зараз отримати готівку в Києві.

Але вони не розраховані на конфіскацію активів Москви, що лежить в основі багатьох інших пропозицій. Якщо союзники України не зможуть виписати більше мегачеків, облігації можуть стати хорошим запасним планом.

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