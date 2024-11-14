Що відомо про зростання облігацій України на тлі очікувань щодо завершення війни після приходу Трампа у Білий дім

За інформацією журналістів видання, протягом останнього місяця доларові облігації України зросли у ціні на 12% на тлі сподівань, що після приходу Трампа у Білий дім буде досягнуто угоди щодо припинення вогню.

Долари

Зазначається, що очікування від нової президентської адміністрації Трампа вже сильно вплинули на міжнародний фінансовий ринок, і серед іншого, спровокували зростання українських облігацій.

Зростання загалом відбувається протягом останніх двох місяців, після того як Україна завершила реструктуризацію боргу на суму у 20 млрд доларів у рамках однієї з найшвидших і найбільших операцій із врегулювання суверенного боргу в сучасній історії.

Власники облігацій очікують, що Україна погодиться на мирні переговори і ймовірну втрату окупованих Росією територій, що сприятиме відновленню зруйнованої економіки протягом найближчих років.

Облігації України з терміном погашення у 2036 році за останній місяць подорожчали з 44 до 49 центів за долар. Так звані "варанти ВВП" — боргові цінні папери, випущені в рамках старої реструктуризації боргу, які виграють від відновлення зростання в країні, — подорожчали ще сильніше.

Що відомо про успішне проведення Україною реструктуризації боргу

Спочатку власники облігацій погодились не отримувати від України виплати за проценти.

Вереснева реструктуризація, покликана підготувати ґрунт для повернення України на ринки облігацій, поклала край дворічному заморожуванню.

Згідно з вересневою угодою, інвестори погодилися зазнати збитків за своїми облігаціями більш ніж на третину, щоб допомогти Україні контролювати дефіцит бюджету воєнного часу, який зростає, — за кілька років до того, як офіційні кредитори, як-от Велика Британія, США, Німеччина та Японія, збираються реструктурувати свої власні борги.

В обмін на згоду прийняти на себе збитки власники облігацій також отримали можливість отримати більш високі виплати, якщо постраждала від війни економіка України досягне цільових показників зростання в найближчі роки.