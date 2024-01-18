В Украине заработало сухое хранилище отходов ядерного топлива
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине заработало сухое хранилище отходов ядерного топлива

Министерство энергетики Украины
ЦХОЯТ
Читати українською

Украина ввела в эксплуатацию первое в мире "сухое" Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), несмотря на угрозы военного времени.

Уникальное сухое хранилище отходов ядерного топлива работает в Украине

Министерство энергетики Украины отметило, что ЦХОЯТ оснащен несколькими запатентованными конструкциями американской компании Holtec International, которые "делают объект чрезвычайно устойчивым к природным и техногенным угрозам".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В течение прошлого года на площадке хранилища было размещено 13 контейнеров с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) из трех украинских атомных электростанций.

Как рассказали в министерстве, это позволило сэкономить более 150 млн долл на его транспортировке и хранении.

Итак, один год работы ЦХОЯТ уже полностью покрыл расходы на его возведение, – говорится в заявлении.

Также в Минэнерго привели релиз американской компании Holtec International с начала января, где речь шла об "успешном вводе в эксплуатацию и транспортировку" украинскими энергетиками "отработанного ядерного топлива из действующих реакторов страны в первый в мире сухой ЦХОЯТ".

Что известно о хранилище ядерного топлива

Объект был спроектирован в партнерстве с компанией Holtec International (США). Строительство хранилища завершили, несмотря на военное положение в Украине, и все риски из-за широкомасштабной военной агрессии РФ.

В прошлом году НАЭК "Энергоатом" начал полноценно транспортировать отработанное ядерное топливо с отечественных АЭС в ЦХОЯТ.

Запуск такого хранилища, в частности, позволил Украине избавиться от зависимости от России. Также его работа имеет решающее значение для дальнейшей эксплуатации энергоблоков, отмечают в Минэнерго.

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) является автономной ядерной установкой, предназначенной для длительного хранения отработанного ядерного топлива с действующих энергоблоков Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

Для хранения ОЯТ используется технология поверхностного "сухого" хранения с применением двухбарьерной системы изоляции ОЯТ от окружающей среды благодаря специальным инженерным системам контейнерного типа.

Американская корпорация Holtec International является ведущим поставщиком и владельцем технологии "мокрых" и "сухих" систем хранения ОЯТ в Штатах. Ранее компания предложила внедрить в Украине собственную технологию "сухого" хранения ядерных отходов, апробированную в США, Швейцарии и Испании.

Сотрудничество Украины с США в ядерной сфере

"Энергоатом" и Holtec International планируют построить в Украине завод по производству контейнеров для отработанного ядерного топлива ЦХОЯТ, которые производятся в США.

Такие договоренности были достигнуты во время визита главы Минэнерго Германа Галущенко в Вашингтон в ноябре 2023 года.

Кроме того, сотрудничество с американской компанией ведется в направлении развертывания и строительства в Украине малых модульных реакторов Holtec.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Реактор Ровенской АЭС впервые загрузили нероссийским ядерным топливом
Реактор Ровенской АЭС впервые загрузили нероссийским ядерным топливом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Все энергоблоки в Украине работают на максимальной мощности — Энергоатом
Все энергоблоки в Украине работают на максимальной мощности — Энергоатом
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина близка к созданию собственной линии сборки ядерного топлива — Энергоатом
НАЭК "Энергоатом"
Ядерное топливо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.