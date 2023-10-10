Швеция и Дания отказали палестинцам в финансовой помощи

Дания и Швеция наконец-то приостанавливают финансирование проектов развития палестинских территорий из-за нападения ХАМАС на Израиль.
Палестинцы потеряли финансовую поддержку Дании и Швеции
Дания и Швеция 10 октября приняли участие в европейских странах, которые приостанавливают финансирование проектов развития палестинских территорий на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.
Министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен заявил датскому вещателю DR, что страна приостанавливает финансирование проектов развития палестинских общин, чтобы переоценить его.
На 2021-2025 годы правительство Дании заложило около 450 миллионов крон как помощь на развитие палестинских территорий, из них решение касается около 72 миллионов крон, которые должны были быть выделены до конца этого года.
Министр развития Швеции Йохан Форсселл 10 октября на отдельной пресс-конференции подтвердил, что его страна в свете нападения ХАМАС на Израиль приостанавливает помощь на развитие Палестины "до дальнейшего сообщения".
Германия и Австрия не будут финансировать палестинцев
Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.
Как пояснила Федеральное министерство развития Германии Свенья Шульце, ранее выделенные для помощи Палестине средства почти потрачены, поэтому сейчас "никакие выплаты не производятся". Вопрос дальнейшей поддержки будет обсуждаться в свете последних событий.
По данным Министерства развития ФРГ, Германия является одним из самых больших доноров для палестинских территорий, обязавшись выделить 125 миллионов евро на 2023-2024 годы, не считая финансирования неправительственных организаций и ООН.
Ведомство пояснило, что речь идет не о прямой помощи Палестине, а о финансировании отдельных гуманитарных проектов, например для обеспечения водоснабжения или медицины – часто отвечающих интересам и Израилю.
Европейская же комиссия заявила, что объявление еврокомиссара Оливера Варгеи о немедленном приостановлении финансовой помощи палестинскому народу было сделано им самостоятельно без проведения консультаций.
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