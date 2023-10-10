Швеция и Дания отказали палестинцам в финансовой помощи

Палестинцы потеряли финансовую поддержку Дании и Швеции

Дания и Швеция 10 октября приняли участие в европейских странах, которые приостанавливают финансирование проектов развития палестинских территорий на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Министр сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен заявил датскому вещателю DR, что страна приостанавливает финансирование проектов развития палестинских общин, чтобы переоценить его.

Произошли неприемлемые акты, терроризм и агрессия худшего сорта, и мы, естественно, должны быть уверены, что датские деньги не поддерживают это косвенно, – объяснил он. Поделиться

На 2021-2025 годы правительство Дании заложило около 450 миллионов крон как помощь на развитие палестинских территорий, из них решение касается около 72 миллионов крон, которые должны были быть выделены до конца этого года.

Министр развития Швеции Йохан Форсселл 10 октября на отдельной пресс-конференции подтвердил, что его страна в свете нападения ХАМАС на Израиль приостанавливает помощь на развитие Палестины "до дальнейшего сообщения".

Мы не хотим, чтобы деньги шведских налогоплательщиков шли субъектам, не имеющим четкого взгляда на совершенно основополагающие вопросы, в которых они отвергают терроризм. Но гуманитарная помощь будет продолжаться и не будет приостановлена в результате этого решения, – сказал Форселл. Поделиться

Германия и Австрия не будут финансировать палестинцев

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Как пояснила Федеральное министерство развития Германии Свенья Шульце, ранее выделенные для помощи Палестине средства почти потрачены, поэтому сейчас "никакие выплаты не производятся". Вопрос дальнейшей поддержки будет обсуждаться в свете последних событий.

Эти нападения на Израиль – ужасны. Поэтому мы проверим все наше взаимодействие с палестинскими территориями, – отметила министерша. Поделиться

По данным Министерства развития ФРГ, Германия является одним из самых больших доноров для палестинских территорий, обязавшись выделить 125 миллионов евро на 2023-2024 годы, не считая финансирования неправительственных организаций и ООН.

Ведомство пояснило, что речь идет не о прямой помощи Палестине, а о финансировании отдельных гуманитарных проектов, например для обеспечения водоснабжения или медицины – часто отвечающих интересам и Израилю.

Европейская же комиссия заявила, что объявление еврокомиссара Оливера Варгеи о немедленном приостановлении финансовой помощи палестинскому народу было сделано им самостоятельно без проведения консультаций.