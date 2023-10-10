Швеція та Данія відмовили палестинцям у фінансовій допомозі

Данія та Швеція нарешті призупиняють фінансування проєктів розвитку палестинських територій через напад ХАМАС на Ізраїль.

Палестинці втратили фінансову підтримку Данії та Швеції

Данія та Швеція 10 жовтня долучились до європейських країн, які призупиняють фінансування проєктів розвитку палестинських територій на тлі нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Міністр співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен заявив данському мовнику DR, що країна призупиняє фінансування проєктів розвитку палестинських громад, аби переоцінити його.

Відбулися неприйнятні акти, тероризм і агресія найгіршого ґатунку, і ми, природно, повинні бути впевнені, що данські гроші не підтримують це опосередковано, – пояснив він. Поширити

На 2021-2025 роки уряд Данії заклав близько 450 мільйонів крон як допомогу на розвиток палестинських територій, із них рішення стосується близько 72 мільйонів крон, які мали бути виділені до кінця цього року.

Міністр розвитку Швеції Йохан Форсселл 10 жовтня на окремій пресконференції підтвердив, що його країна у світлі нападу ХАМАС на Ізраїль призупиняє допомогу на розвиток Палестини "до подальшого повідомлення".

Ми не хочемо, щоб гроші шведських платників податків йшли суб'єктам, які не мають чіткого погляду на абсолютно основоположні питання, в яких вони відкидають тероризм. Але гуманітарна допомога продовжуватиметься і не буде призупинена в результаті цього рішення, – сказав Форселл. Поширити

Німеччина та Австрія не фінансуватимуть палестинців

Раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина й Австрія.

Як пояснила Федеральна міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце, раніше виділені для допомоги Палестині кошти майже витрачені, тому наразі "жодні виплати не здійснюються". Питання щодо подальшої підтримки буде обговорюватись у світлі останніх подій.

Ці напади на Ізраїль є жахливим розривом. Тому ми перевіримо всю нашу взаємодію з палестинськими територіями, – зазначила міністерка. Поширити

За даними Міністерства розвитку ФРН, Німеччина є одним із найбільших донорів для палестинських територій, зобов’язавшись виділити 125 мільйонів євро на 2023-2024 роки, не рахуючи фінансування неурядових організацій і ООН.

Відомство пояснило, що йдеться не про пряму допомогу Палестині, а про фінансування окремих гуманітарних проєктів, наприклад для забезпечення водопостачання чи медицини – які часто відповідають інтересам і Ізраїлю.

А Європейська комісія заявила, що оголошення єврокомісара Олівера Варгеї про негайне призупинення фінансової допомоги палестинському народу було зроблене ним самостійно без проведення консультацій.