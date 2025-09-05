Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму

Культовый световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» был продан на аукционе более чем за 3,65 млн дол.

Световой меч Дарта Вейдера "ушел с молотка"

Дуэльный световой меч, который можно увидеть в двух последних фильмах трилогии режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» был выставлен на аукцион компанией Propstore, специализирующейся на продаже киносувениров и коллекционных предметов.

Неработающий световой меч был одним из сотен предметов, выставленных на торги на аукционе Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025. Поделиться

Среди других предметов на аукционе был костюм актера Майкла Китона из кинофильма «Бэтмен».

Согласно объявлению на Propstore, начальная ставка на световой меч составляла 500 тысяч долларов, а самая высокая заочная ставка за него достигла 1,2 миллиона долларов перед аукционом.

В аукционном описании отмечается, что "это основной дуэльный реквизит, созданный для персонажа Вейдера как в фильмах "Империя", так и в "Джедае". Он широко использовался при съемках обоих фильмов и является одним из самых памятных кинореквизитов по оригинальной трилогии».

Отмечается, что световой меч имеет видимые недостатки использования в сценах боя, в частности срезанный верхний кожух, видимая трещина, отколотая краска и царапины, свидетельствующие о его использовании. Поделиться

Этот меч с красным лазером использовался в фильмах 1980 и 1983 годов культовой трилогии и в знаменитых сценах галактической битвы между Вейдером и Люком Скайуокером, включая памятную сцену «Я твой отец», в которой Вейдер отрезает Люку руку.