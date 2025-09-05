Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму

Культовый световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» был продан на аукционе более чем за 3,65 млн дол.
Главные тезисы
- Исторический световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» был продан на аукционе за рекордные 3,65 млн долларов.
- Этот дуэльный световой меч использовался в фильмах 1980 и 1983 годов, что делает его памятным предметом для коллекционеров и поклонников кино.
- Меч покрыт следами от использования в сценах боя, что придает ему особую историческую ценность как кинореквизит.
Световой меч Дарта Вейдера "ушел с молотка"
Дуэльный световой меч, который можно увидеть в двух последних фильмах трилогии режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» был выставлен на аукцион компанией Propstore, специализирующейся на продаже киносувениров и коллекционных предметов.
Среди других предметов на аукционе был костюм актера Майкла Китона из кинофильма «Бэтмен».
Согласно объявлению на Propstore, начальная ставка на световой меч составляла 500 тысяч долларов, а самая высокая заочная ставка за него достигла 1,2 миллиона долларов перед аукционом.
В аукционном описании отмечается, что "это основной дуэльный реквизит, созданный для персонажа Вейдера как в фильмах "Империя", так и в "Джедае". Он широко использовался при съемках обоих фильмов и является одним из самых памятных кинореквизитов по оригинальной трилогии».
Этот меч с красным лазером использовался в фильмах 1980 и 1983 годов культовой трилогии и в знаменитых сценах галактической битвы между Вейдером и Люком Скайуокером, включая памятную сцену «Я твой отец», в которой Вейдер отрезает Люку руку.
