Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні за рекордну суму

Культовий світловий меч Дарта Вейдера із «Зоряних війн» був проданий на аукціоні за понад 3,65 млн дол.
Головні тези:
- Світловий меч Дарта Вейдера з «Зоряних війн» проданий на аукціоні за понад 3,65 млн доларів.
- Дуельний світловий меч був використаний у фільмах 1980 та 1983 років та виставлений на аукціон Propstore.
- У меча видимі сліди від використання в сценах бою, що робить його пам'ятним кінореквізитом.
Світловий меч Дарта Вейдера “пішов з молотка”
Дуельний світловий меч, який можна побачити у двох останніх фільмах трилогії режисера Джорджа Лукаса «Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь» та «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая», був виставлений на аукціон компанією Propstore, що спеціалізується на продажу кіносувенірів і колекційних предметів.
Повідомляється, що серед інших предметів на аукціоні був костюм актора Майкла Кітона з кінофільму «Бетмен».
Згідно з оголошенням на Propstore, початкова ставка на світловий меч становила 500 тисяч доларів, а найвища заочна ставка за нього досягла 1,2 мільйона доларів перед аукціоном.
В аукціонному описі зазначається, що «це основний дуельний реквізит, створений для персонажа Вейдера як у фільмах «Імперія», так і в «Джедаї». Він широко використовувався під час зйомок обох фільмів і є одним із найбільш пам’ятних кінореквізитів з оригінальної трилогії».
Саме цей меч із червоним лазером використовувався у фільмах 1980 та 1983 років культової трилогії і у знаменитих сценах галактичної битви між Вейдером та Люком Скайвокером, включаючи пам’ятну сцену «Я твій батько», в якій Вейдер відрізає Люку руку.
