Світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні за рекордну суму

Культовий світловий меч Дарта Вейдера із «Зоряних війн» був проданий на аукціоні за понад 3,65 млн дол.

Дуельний світловий меч, який можна побачити у двох останніх фільмах трилогії режисера Джорджа Лукаса «Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь» та «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая», був виставлений на аукціон компанією Propstore, що спеціалізується на продажу кіносувенірів і колекційних предметів.

Непрацюючий світловий меч був одним із сотень предметів, виставлених на торги на аукціоні Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025.

Повідомляється, що серед інших предметів на аукціоні був костюм актора Майкла Кітона з кінофільму «Бетмен».

Згідно з оголошенням на Propstore, початкова ставка на світловий меч становила 500 тисяч доларів, а найвища заочна ставка за нього досягла 1,2 мільйона доларів перед аукціоном.

В аукціонному описі зазначається, що «це основний дуельний реквізит, створений для персонажа Вейдера як у фільмах «Імперія», так і в «Джедаї». Він широко використовувався під час зйомок обох фільмів і є одним із найбільш пам’ятних кінореквізитів з оригінальної трилогії».

Зазначається, що світловий меч має видимі недоліки від використання в сценах бою, зокрема зрізаний верхній кожух, видима тріщина, відколота фарба та подряпини, що свідчать про його використання.

Саме цей меч із червоним лазером використовувався у фільмах 1980 та 1983 років культової трилогії і у знаменитих сценах галактичної битви між Вейдером та Люком Скайвокером, включаючи пам’ятну сцену «Я твій батько», в якій Вейдер відрізає Люку руку.