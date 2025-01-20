Свитолина победила россиянку и пробилась в четвертьфинал Australian Open-2025
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Свитолина победила россиянку и пробилась в четвертьфинал Australian Open-2025

Элина Свитолина
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Источник:  Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open-2025, одержав уверенную победу над нейтральной россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Главные тезисы

  • Элина Свитолина показала впечатляющую игру после потери преимущества в матче с Вероникой Кудерметовой на Australian Open-2025.
  • Светолина уверенно доминировала и завершила матч со счетом 2:0, став в третий раз четвертьфиналисткой Australian Open в своей карьере.
  • Завоевав победу над россиянкой, Свитолина объяснила свое решение отказаться от рукопожатия из-за сложной политической ситуации.
  • Следующей соперницей украинской теннисистки станет американка Мэдисон Киз, с которой они имеют историю противостояний.

Что известно о яркой победе Светолиной над россиянкой

Это было уже третье противостояние между Светолиной и Кудерметовой, завершившееся первой победой украинской теннисистки.

В начале матча Кудерметова имела значительное преимущество над Светолиной со счетом 4:1.

Однако опытная украинская теннисистка задействовала весь свой опыт и оставила все последующие гейма за собой, закрыв партию со счетом 6:4.

Далее Свитолина начала полностью доминировать над россиянкой. Элина совершила пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.

Противостояние завершилось с общим счетом в пользу Светолиной 2:0 (6:4, 6:1).

Следующей соперницей Элины Светолиной станет Мэдисон Киз. Они пять раз встречались до этого и минимальное преимущество пока имеет американка в очных противостояниях.

Свитолина объяснила отказ пожимать руку Кудерметовой

После победы над российской теннисисткой Свитолина уже традиционно отказалась пожать ей руку и отказалась от общего предматчевого фото.

На пресс-конференции украинская теннисистка объяснила иностранным журналистам собственное решение.

Честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет! узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убитые русскими солдатами... Это что-то невероятно тяжелое для моего сердца, — отметила Свитолина.

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