Украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open-2025, одержав уверенную победу над нейтральной россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Главные тезисы
- Элина Свитолина показала впечатляющую игру после потери преимущества в матче с Вероникой Кудерметовой на Australian Open-2025.
- Светолина уверенно доминировала и завершила матч со счетом 2:0, став в третий раз четвертьфиналисткой Australian Open в своей карьере.
- Завоевав победу над россиянкой, Свитолина объяснила свое решение отказаться от рукопожатия из-за сложной политической ситуации.
- Следующей соперницей украинской теннисистки станет американка Мэдисон Киз, с которой они имеют историю противостояний.
Что известно о яркой победе Светолиной над россиянкой
Это было уже третье противостояние между Светолиной и Кудерметовой, завершившееся первой победой украинской теннисистки.
В начале матча Кудерметова имела значительное преимущество над Светолиной со счетом 4:1.
Однако опытная украинская теннисистка задействовала весь свой опыт и оставила все последующие гейма за собой, закрыв партию со счетом 6:4.
Далее Свитолина начала полностью доминировать над россиянкой. Элина совершила пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.
Противостояние завершилось с общим счетом в пользу Светолиной 2:0 (6:4, 6:1).
Следующей соперницей Элины Светолиной станет Мэдисон Киз. Они пять раз встречались до этого и минимальное преимущество пока имеет американка в очных противостояниях.
Свитолина объяснила отказ пожимать руку Кудерметовой
После победы над российской теннисисткой Свитолина уже традиционно отказалась пожать ей руку и отказалась от общего предматчевого фото.
На пресс-конференции украинская теннисистка объяснила иностранным журналистам собственное решение.
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