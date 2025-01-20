Украинская теннисистка Элина Свитолина в третий раз в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open-2025, одержав уверенную победу над нейтральной россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Что известно о яркой победе Светолиной над россиянкой

Это было уже третье противостояние между Светолиной и Кудерметовой, завершившееся первой победой украинской теннисистки.

В начале матча Кудерметова имела значительное преимущество над Светолиной со счетом 4:1.

Однако опытная украинская теннисистка задействовала весь свой опыт и оставила все последующие гейма за собой, закрыв партию со счетом 6:4.

Далее Свитолина начала полностью доминировать над россиянкой. Элина совершила пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 7 из 9 геймов на своей подаче.

Противостояние завершилось с общим счетом в пользу Светолиной 2:0 (6:4, 6:1).

Следующей соперницей Элины Светолиной станет Мэдисон Киз. Они пять раз встречались до этого и минимальное преимущество пока имеет американка в очных противостояниях.

Свитолина объяснила отказ пожимать руку Кудерметовой

После победы над российской теннисисткой Свитолина уже традиционно отказалась пожать ей руку и отказалась от общего предматчевого фото.

На пресс-конференции украинская теннисистка объяснила иностранным журналистам собственное решение.