Українська тенісистка Еліна Світоліна втретє у своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open-2025, здобувши впевнену перемогу над нейтральною росіянкою Веронікою Кудерметовою.

Що відомо про яскраву перемогу Світоліної над росіянкою

Це було вже третє протистояння між Світоліною та Кудерметовою, яке завершилось першою перемогою української тенісистки.

На початку матчу Кудерметова мала значну перевагу над Світоліною із рахунком 4:1.

Однак досвідчена українська тенисистка задіяла увесь свій досвід і залишила всі наступні гейми за собою, закривши партію із рахунком 6:4.

Далі Світоліна почала повністю домінувати над росіянкою. Еліна зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала 5 із 9 брейк-поінтів і виграла 7 із 9 геймів на своїй подачі.

Протистояння завершилось із загальним рахунком на користь Світоліної 2:0 (6:4, 6:1).

Наступною суперницею Еліни Світоліної стане Медісон Кіз. Вони п'ять разів зустрічалися до цього й мінімальну перевагу наразі має американка в очних протистояннях.

Світоліна пояснила відмову тиснути руку Кудерметовій

Після перемоги над російською тенісисткою Світоліна вже традиційно відмовилась потиснути їй руку та також відмовилась від спільного передматчевого фото.

На пресконференції українська тенісистка пояснила іноземним журналістам власне рішення.