Схождение Благодатного огня 2024 — где и когда смотреть

В последнюю субботу перед Пасхой весь мир имеет возможность наблюдать за сакральным явлением — схождением Благодатного огня в Гробе Господнем.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Что важно знать

4 мая 2024 года православные в разных уголках мира ожидают на ежегодную мистерию — схождение Благодатного огня.

Следует обратить внимание на то, что церемония будет проходить при участии иерусалимского патриарха и архимандрита Армянской церкви.

Благодатный огонь считается символом присутствия Господа Бога и его милосердия к людям.

Что важно понимать, его схождение всегда происходит под строгим контролем.

Кроме того, указано, что Благодатный огонь – знак от Господа о том, что он продолжает заботиться о человечестве и защищать его. Поделиться

По словам священников, огонь сходит для того, чтобы люди "зажигались верой".

Многие верующие убеждены в том, что если огонь не сойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Как происходит церемония схождения Благодатного огня

В канун Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила.

После этого начинается осмотр часовни, которая находится над Гробом – кувуклии. Его традиционно совершают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.

Следует обратить внимание на то, что чудо Благодатного огня происходит именно на том месте, где погребен Иисус Христос. Сейчас на этом месте возведен храм Воскресения Христова (возле Гроба Господня),

Благодатный огонь под храмом ждут 7 христианских конфессий: православная, армянская, католическая, греко-католическая, коптская, протестантская. Они увезут Благодатный огонь из Святой Земли домой.

Ключевая часть церемонии начнется в 12:30 по киевскому времени. Схождение Благодатного огня можно будет посмотреть онлайн в YouTube и соцсетях.