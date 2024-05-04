Сходження Благодатного вогню 2024 — де та коли дивитися

В останню суботу перед Великоднем увесь світ має можливість спостерігати за сакральним явищем — сходженням Благодатного вогню у Гробі Господньому.

Сходження Благодатного вогню у Єрусалимі. Що важливо знати

4 травня 2024 року православні у різних куточках світу очікують на щорічну містерію — сходження Благодатного вогню.

Варто звернути увагу на те, що церемонія буде проходити за участі єрусалимського патріарха та архімандрита Вірменської церкви.

Благодатний вогонь вважається символом присутності Господа Бога та його милосердя до людей.

Що важливо розуміти, його сходження завжди відбувається під суворим контролем.

Окрім того, наголошується, що Благодатний вогонь — це знак від Господа про те, що він продовжує піклуватися про людство та захищати його. Поширити

За словами священників, він сходить для того, щоб люди "запалювалися вірою".

Чимало вірян переконані в тому, що якщо вогонь не зійде, це свідчитиме про наближення кінця світу.

Як відбувається церемонія сходження Благодатного вогню

Напередодні Великої суботи в храмі гасять всі свічки, лампади й панікадила.

Після цього починається огляд каплиці, яка знаходиться над Гробом — кувуклії. Його традиційно здійснюють делегації всіх християнських церков, а потім запечатують Гроб.

Варто звернути увагу на те, що диво Благодатного вогню відбувається саме на тому місці, де був похований Ісус Христос. Зараз на цьому місці зведено храм Воскресіння Христова (біля Гробу Господнього),

На Благодатний вогонь під храмом чекають 7 християнських конфесій: православна, вірменська, католицька, греко-католицька, коптська, протестантська. Вони повезуть Благодатний вогонь зі Святої Землі додому.

Ключова частина церемонії розпочнеться о 12:30 за київським часом. Сходження Благодатного вогню можна буде подивитись онлайн у YouTube та соцмережах.