Тарабарова впервые раскрыла причину разрыва с Дантесом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Тарабарова впервые раскрыла причину разрыва с Дантесом

Светлана Тарабарова
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Источник:  Слава Демин

Известная певица Светлана Тарабарова больше не скрывает, почему не сложились отношения с коллегой по сцене Владимиром Дантесом.

Какими были отношения Тарабаровой и Дантеса

Прошло много лет с тех пор, как украинская певица Светлана Тарабарова встречалась с артистом Владимиром Дантесом.

Как оказалось, они даже планировали обручиться, однако через три года все-таки решили разойтись.

Только теперь Светлана отважилась признаться, что стало причиной этого решения.

По словам певицы, Дантес изменял ее. Более того, эти отношения были крайне токсичными.

Мы вместе были не ок. Мы были очень токсичны друг с другом, не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава… Мы не знали, как это быть верными. Ну это уже со стороны Володи… – рассказала Светлана Тарабарова.

Ничем хорошим это бы не закончилось, потому что мы – огонь, – убеждена звезда.

Светлана Тарабарова не скрывает, что после разрыва не общалась с Владимиром Дантесом.

Однако время смогло вылечить раны, и бывшие даже начали здороваться друг с другом.

Артистка откровенно признается, что гордится своим экс-бойфрендом за то, каким человеком он стал.

Что известно о романе Тарабаровой и Дантеса

Будущие звезды впервые встретились на шоу "Фабрика звезд 2" на "Новом канале" в 2008 году.

По словам Светланы Тарабаровой, после разрыва они договорились некому и никогда не рассказывать о том, что было.

Бывшие влюбленные после романа несколько лет не общались – они избегали и игнорировали друг друга. Теперь артисты иногда видятся на концертах и могут поздороваться.

Сейчас певица счастлива в отношениях с Алексеем Бондарем и воспитывает трех детей, а Владимир в отношениях с Дашей Кацуриной.

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