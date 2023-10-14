Тарабарова вперше розкрила причину розриву з Дантесом — відео

Відома співачка Світлана Тарабарова більше не приховує, чому не склалися її стосунки з колегою по сцені Володимиром Дантесом.

Якими були стосунки Тарабарової та Дантеса

Минуло чимало років з того часу, як українська співачка Світлана Тарабарова зустрічалася з артистом Володимиром Дантесом.

Як виявилося, вони навіть планували побратися, однак через три роки все-таки вирішили розійтися.

Лише тепер Світлана наважилася зізнатися, що стало причиною цього рішення.

За словами співачки, Дантес зраджував її. Ба більше, ці стосунки були вкрай токсичними.

Ми разом були не ок. Ми були дуже токсичними одне з одним, не могли впоратися зі своїми емоціями, на нас навалилася слава… Ми не знали, як це – бути вірними. Ну це вже з боку Володі.., – розповіла Світлана Тарабарова. Поширити

Нічим хорошим це б не закінчилося, бо ми – вогонь, – переконана зірка. Поширити

Світлана Тарабарова не приховує, що після розриву не спілкувалася з Володимиром Дантесом.

Однак час зміг вилікувати рани, й колишні навіть почали вітатися одне з одним.

Артистка відверто зізнається, що пишається своїм ексбойфрендом за те, якою людиною він став.

Що відомо про роман Тарабарової та Дантеса

Майбутні зірки вперше зустрілися на шоу "Фабрика зірок 2" на "Новому каналі" у 2008 році.

За словами Світлани Тарабарової, після розриву вони домовилися нікому і ніколи не розповідати про те, що було.

Колишні закохані після роману декілька років не спілкувалися – вони уникали й ігнорували одне одного. Тепер артисти іноді бачаться на концертах і можуть привітатися.

Зараз співачка щаслива у стосунках з Олексієм Бондарем та виховує від нього трьох дітей, а Володимир у стосунках з Дашею Кацуріною.