Тарнавский назвал направления с самыми ожесточенными столкновениями

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, нанося ему немалые потери. Две трети всех боевых действий происходят именно в зоне ответственности ОВСУ "Таврия".
Где происходят самые ожесточенные столкновения
Как сообщил командующий Тарнавский, только за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг пытается атаковать, но терпит колоссальные потери как в личном составе, так и в технике.
Тарнавский сообщил, что ОСУВ "Таврия" продолжает ведение оборонной операции. В частности, украинские защитники отразили 45 российских атак.
Враг продолжает также наносить циничные удары. В частности, за сутки оккупанты нанесли 29 авиаударов и 4 — ракетные, 98 ударов дронами-камикадзе, совершили 1056 обстрелов.
Пока ситуация в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" сложная, но контролируемая. Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери российской армии в личном составе и технике. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 346 окупантов и уничтожили 61 единицу техники. Среди них:
1 танк,
16 боевых бронемашин,
15 артсистем,
2 ПТРК,
1 СПГ/ЕТС,
20 автомобилей,
6 единиц спецтехники.
Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БпЛА разных типов.
ВСУ остановили массированный бронетанковый штурм в районе Клещиевки
Украинским защитникам удалось остановить массированный бронетанковый штурм россиян вблизи Клищиевки на Бахмутском направлении. В результате ожесточенного боя удалось уничтожить 18 российских единиц техники.
В ВСУ рассказали, что такими тактиками враг пытается выбить наших бойцов с занимаемых позиций, однако украинские защитники продолжают держать оборону и дают отпор врагу. Остановить масштабный штурм окупантов удалось благодаря аэроразведке.
Тогда по россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-