Тарнавский назвал направления с самыми ожесточенными столкновениями

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, нанося ему немалые потери. Две трети всех боевых действий происходят именно в зоне ответственности ОВСУ "Таврия".

Где происходят самые ожесточенные столкновения

Как сообщил командующий Тарнавский, только за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Враг пытается атаковать, но терпит колоссальные потери как в личном составе, так и в технике.

Тарнавский сообщил, что ОСУВ "Таврия" продолжает ведение оборонной операции. В частности, украинские защитники отразили 45 российских атак.

За минувшие сутки в зоне нашей ответственности произошло 45 боевых столкновений — это 2/3 боев всего российско-украинского фронта, — отметил Тарнавский. Поделиться

Враг продолжает также наносить циничные удары. В частности, за сутки оккупанты нанесли 29 авиаударов и 4 — ракетные, 98 ударов дронами-камикадзе, совершили 1056 обстрелов.

Пока ситуация в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" сложная, но контролируемая. Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери российской армии в личном составе и технике. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 346 окупантов и уничтожили 61 единицу техники. Среди них:

1 танк,

16 боевых бронемашин,

15 артсистем,

2 ПТРК,

1 СПГ/ЕТС,

20 автомобилей,

6 единиц спецтехники.

Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БпЛА разных типов.

Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага, среди которых командный пункт и блиндажи. Среди пораженной вражеской техники — станции РЭБ "Гроза", "Житель" и "Леер-3". Также уничтожена машина для минирования, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 ударных дрона "Shahed-136", 3 "Ланцета", 1 БпЛА "Суперкам" и т.д., — рассказал Тарнавский о потерях врага. Поделиться

ВСУ остановили массированный бронетанковый штурм в районе Клещиевки

Украинским защитникам удалось остановить массированный бронетанковый штурм россиян вблизи Клищиевки на Бахмутском направлении. В результате ожесточенного боя удалось уничтожить 18 российских единиц техники.

В ВСУ рассказали, что такими тактиками враг пытается выбить наших бойцов с занимаемых позиций, однако украинские защитники продолжают держать оборону и дают отпор врагу. Остановить масштабный штурм окупантов удалось благодаря аэроразведке.

Тогда по россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники.