ВСУ уничтожили почти 900 солдат РФ, 53 артсистемы и 6 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 900 солдат РФ, 53 артсистемы и 6 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 423160 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6712 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 12 823 (+25) ед;

  • артиллерийских систем — 10 428 (+53) ед;

  • РСЗО — 1012 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 707 (+3) ед;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43) ед;

  • крылатые ракеты — 1919 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85) ед;

  • специальная техника -1666 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, — отмечает Генштаб.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 составу боеприпасов противника.

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