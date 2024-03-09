ВСУ уничтожили почти 900 солдат РФ, 53 артсистемы и 6 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 423160 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6712 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 12 823 (+25) ед;
артиллерийских систем — 10 428 (+53) ед;
РСЗО — 1012 (+1) ед.;
средства ПВО — 707 (+3) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43) ед;
крылатые ракеты — 1919 ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85) ед;
специальная техника -1666 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 составу боеприпасов противника.
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