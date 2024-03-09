ВСУ уничтожили почти 900 солдат РФ, 53 артсистемы и 6 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 423160 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6712 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 12 823 (+25) ед;

артиллерийских систем — 10 428 (+53) ед;

РСЗО — 1012 (+1) ед.;

средства ПВО — 707 (+3) ед;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43) ед;

крылатые ракеты — 1919 ед.;

корабли/катера — 26 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 13 683 (+85) ед;

специальная техника -1666 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, — отмечает Генштаб. Поделиться