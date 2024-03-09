ЗСУ знищили майже 900 солдатів РФ, 53 артсистеми та 6 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже 900 солдатів РФ, 53 артсистеми та 6 танків

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 423 160 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6712 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 823 (+25) од.;

  • артилерійських систем — 10 428 (+53) од.;

  • РСЗВ — 1012 (+1) од.;

  • засоби ППО — 707 (+3) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43) од.;

  • крилаті ракети — 1919 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85) од.;

  • спеціальна техніка -1666 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, — зазначає Генштаб.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли ЗСУ можуть перейти у контрнаступ — пояснення експерта
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зупинили просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях — ОСУВ "Таврія"
Артилерія ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 74 атаки армії РФ — Генштаб
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?