ЗСУ знищили майже 900 солдатів РФ, 53 артсистеми та 6 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 423 160 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6712 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 12 823 (+25) од.;
артилерійських систем — 10 428 (+53) од.;
РСЗВ — 1012 (+1) од.;
засоби ППО — 707 (+3) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43) од.;
крилаті ракети — 1919 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85) од.;
спеціальна техніка -1666 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”, 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.
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