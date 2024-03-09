ЗСУ знищили майже 900 солдатів РФ, 53 артсистеми та 6 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 423 160 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6712 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 12 823 (+25) од.;

артилерійських систем — 10 428 (+53) од.;

РСЗВ — 1012 (+1) од.;

засоби ППО — 707 (+3) од.;

літаків — 347 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8041 (+43) од.;

крилаті ракети — 1919 од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 683 (+85) од.;

спеціальна техніка -1666 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, — зазначає Генштаб. Поширити