Телеведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото

Артистка и телеведущая Лилия Ребрик показала первое фото младенца из роддома.
Украинская ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамочкой
Радостным известием 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram.
Артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем Андреем Диким держит ручку новорожденной дочери.
Как отметила Лилия Ребрик, дочь назвали Аделиной. На браслете виднеется вес девочки — 3.5 кг.
Больше подробностей ведущая раскрывать не стала, а лишь пожелала счастья младенцу.
Семья Ребрик и Дикого ждет пополнения
С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей — Диану и Полину.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Радостной новостью Лилия поделилась в своем Facebook.
Так, 42-летняя звезда обнародовала серию снимков, на которых она демонстрирует свой хорошенький животик. Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери — 11-летняя Диана и пятилетняя Полина.
Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь! — подписала фотографии Лилия.
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