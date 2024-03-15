Телеведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Телеведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой — фото

Ребрик
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Источник:  ТСН

Артистка и телеведущая Лилия Ребрик показала первое фото младенца из роддома.

Украинская ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамочкой

Радостным известием 42-летняя знаменитость поделилась в Instagram.

Артистка опубликовала снимок, на котором она с мужем Андреем Диким держит ручку новорожденной дочери.

Как отметила Лилия Ребрик, дочь назвали Аделиной. На браслете виднеется вес девочки — 3.5 кг.

Больше подробностей ведущая раскрывать не стала, а лишь пожелала счастья младенцу.

Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастлива, доченька!

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Телеведущая

Семья Ребрик и Дикого ждет пополнения

С 2011 года звезда живет в браке с танцовщиком Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей — Диану и Полину.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий в третий раз станут родителями. Радостной новостью Лилия поделилась в своем Facebook.

Так, 42-летняя звезда обнародовала серию снимков, на которых она демонстрирует свой хорошенький животик. Рядом с ней позируют ее любимый и две дочери — 11-летняя Диана и пятилетняя Полина.

Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь! — подписала фотографии Лилия.

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