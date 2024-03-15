Телеведуча Лілія Ребрик втретє стала мамою — фото

Артистка і телеведуча Лілія Ребрик показала перше фото немовляти з пологового будинку.

Українська ведуча Лілія Ребрик втретє стала матусею

Радісною звісткою 42-річна знаменитість поділилася в Instagram.

Артистка опублікувала знімок, на якому вона з чоловіком, Андрієм Диким, тримає ручку новонародженої донечки.

Як зазначила Лілія Ребрик, доньку назвали Аделіною. На браслеті видніється вага дівчинки — 3.5 кг.

Більше подробиць ведуча розкривати не стала, а лише побажала щастя немовляті.

Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко! Лілія Ребрик Телеведуча

Родина Ребрик та Дикого чекає на поповнення

Від 2011 року зірка живе у шлюбі з танцівником Андрієм Диким. Пара виховує двох доньок — Діану та Поліну.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік, хореограф Андрій Дикий втретє стануть батьками. Радісною новиною Лілія поділилася у своєму Facebook.

Так, 42-річна зірка оприлюднила серію знімків, на яких вона демонструє свій гарненький животик. Поряд з нею позують її коханий та дві донечки — 11-річна Діана та п’ятирічна Поліна.