Техногигант Nvidia обновил мировой рекорд стоимости компании

Американский технологический гигант Nvidia стал первой в мире компанией с оборотом в 5 трлн. Ее акции выросли благодаря продажам систем искусственного интеллекта и расширению доступа на китайский рынок.
Главные тезисы
- Nvidia установила мировой рекорд стоимости компании, достигнув отметки в 5 трлн долларов благодаря успешным продажам систем искусственного интеллекта.
- Перспективы расширения компании на китайский рынок повышаются после встречи лидера Китая с президентом США для обсуждения чипа Blackwell от Nvidia.
- Рост компании обусловлен увеличением популярности технологии чипов искусственного интеллекта, особенно в контексте развития больших языковых моделей, таких как OpenAI.
Это рекорд: Nvidia стоит 5 трлн долл.
Акции компании, ставшей крупнейшим бенефициаром стремительного роста инвестиций в искусственный интеллект, 29 октября выросли на 4,6%, увеличив рыночную капитализацию до 5,11 трлн.
В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить чип Blackwell от Nvidia с лидером Китая Си Цзиньпин во время двусторонней встречи позже на этой неделе.
Это повышает вероятность того, что Nvidia может восстановить доступ к китайскому рынку для своих полупроводников. Последнее поколение графических процессоров Nvidia пока недоступно в Китае из-за экспортного контроля США.
Спустя всего три месяца назад Nvidia стала первой компанией, рыночная капитализация которой достигла 4 трлн дол.
Три года назад, до запуска ChatGPT от OpenAI, Nvidia оценивали примерно в 400 млрд долларов. С тех пор ее акции стремительно выросли благодаря спросу на технологию чипов искусственного интеллекта, которая доминирует на рынке обучения и запуска крупных языковых моделей, таких как OpenAI.
Производитель чипов для искусственного интеллекта превысил 1 трлн в течение нескольких месяцев после запуска ChatGPT, достиг 2 трлн в феврале 2024 года и 3 трлн в июне прошлого года.
Акции других американских технологических групп также выросли до рекордных максимумов за последние месяцы. Apple 28 октября впервые достигла отметки в 4 трлн дол. Microsoft снова достигла этого показателя после предварительного достижения в июле благодаря реструктуризации OpenAI, в которой она имеет 27%.
Рост Nvidia произошел, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Пекином в этом году, которая ограничила доступ компании в Китай, что стоило производителю чипов миллиардов долларов дохода. В ответ Пекин развернул кампанию против чипов Nvidia, стремясь отделиться от американских технологий производства микрочипов.
