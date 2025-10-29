Техногігант Nvidia оновив світовий рекорд вартості компанії

Американський технологічний гігант Nvidia став першою у світі компанією з оборотом у 5 трлн дол. Її акції зросли завдяки продажам систем штучного інтелекту та перспективі розширення доступу на китайський ринок.

Це рекорд: Nvidia коштує 5 трлн дол

Акції компанії, яка стала найбільшим бенефіціаром стрімкого зростання інвестицій у штучний інтелект, 29 жовтня зросли на 4,6%, збільшивши ринкову капіталізацію до 5,11 трлн дол.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити чіп Blackwell від Nvidia з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час двосторонньої зустрічі пізніше цього тижня.

Це підвищує ймовірність того, що Nvidia може відновити доступ до китайського ринку для своїх напівпровідників. Останнє покоління графічних процесорів Nvidia наразі недоступне в Китаї через експортний контроль США.

Лише через три місяці тому Nvidia стала першою компанією, ринкова капіталізація якої досягла 4 трлн дол.

Три роки тому, до запуску ChatGPT від OpenAI, Nvidia оцінювали приблизно в 400 млрд дол. З того часу її акції стрімко зросли завдяки попиту на її технологію чипів штучного інтелекту, яка домінує на ринку навчання та запуску великих мовних моделей, таких як OpenAI.

Виробник чипів для штучного інтелекту перевищив 1 трдн протягом кількох місяців після запуску ChatGPT, досягнув 2 трлн у лютому 2024 року та 3 трлн у червні минулого року.

Акції інших американських технологічних груп також зросли до рекордних максимумів за останні місяці. Apple 28 жовтня вперше досягла оцінки в 4 трлн дол. Microsoft знову досягла цього показника після попереднього досягнення в липні, завдяки реструктуризації OpenAI, в якій вона має 27%.

Акції Nvidia зросли більш ніж на 90 відсотків лише за останні шість місяців, і зараз компанія коштує більше, ніж основні фондові індекси Німеччини, Франції та Італії разом узяті. Впевненість у здатності Nvidia підтримувати своє зростання була підсилена низкою довгострокових багатомільярдних угод по всьому світу цього року щодо будівництва величезної інфраструктури центрів обробки даних для навчання та запуску моделей штучного інтелекту. Поширити

Зростання Nvidia відбулося попри напруженість між Вашингтоном і Пекіном цього року, яка обмежила доступ компанії до Китаю, що коштувало виробнику чіпів мільярдів доларів доходу. У відповідь Пекін розгорнув кампанію проти чипів Nvidia, прагнучи відокремитися від американських технологій виробництва мікрочипів.