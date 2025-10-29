Техногігант Nvidia оновив світовий рекорд вартості компанії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Техногігант Nvidia оновив світовий рекорд вартості компанії

Nvidia
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Американський технологічний гігант Nvidia став першою у світі компанією з оборотом у 5 трлн дол. Її акції зросли завдяки продажам систем штучного інтелекту та перспективі розширення доступу на китайський ринок.

Головні тези:

  • Nvidia установила новий рекорд світової ринкової капіталізації досягнувши позначки у 5 трлн доларів завдяки успішним продажам систем штучного інтелекту.
  • Перспективи розширення компанії на китайський ринок підвищуються після можливої зустрічі лідера Китаю з президентом США для обговорення чипу Blackwell від Nvidia.
  • Популярність технології чипів штучного інтелекту Nvidia зросла на ринку завдяки великим мовним моделям, таким як OpenAI, та стрімкому зростанню інвестицій у цей сектор.

Це рекорд: Nvidia коштує 5 трлн дол

Акції компанії, яка стала найбільшим бенефіціаром стрімкого зростання інвестицій у штучний інтелект, 29 жовтня зросли на 4,6%, збільшивши ринкову капіталізацію до 5,11 трлн дол.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити чіп Blackwell від Nvidia з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час двосторонньої зустрічі пізніше цього тижня.

Це підвищує ймовірність того, що Nvidia може відновити доступ до китайського ринку для своїх напівпровідників. Останнє покоління графічних процесорів Nvidia наразі недоступне в Китаї через експортний контроль США.

Лише через три місяці тому Nvidia стала першою компанією, ринкова капіталізація якої досягла 4 трлн дол.

Три роки тому, до запуску ChatGPT від OpenAI, Nvidia оцінювали приблизно в 400 млрд дол. З того часу її акції стрімко зросли завдяки попиту на її технологію чипів штучного інтелекту, яка домінує на ринку навчання та запуску великих мовних моделей, таких як OpenAI.

Виробник чипів для штучного інтелекту перевищив 1 трдн протягом кількох місяців після запуску ChatGPT, досягнув 2 трлн у лютому 2024 року та 3 трлн у червні минулого року.

Акції інших американських технологічних груп також зросли до рекордних максимумів за останні місяці. Apple 28 жовтня вперше досягла оцінки в 4 трлн дол. Microsoft знову досягла цього показника після попереднього досягнення в липні, завдяки реструктуризації OpenAI, в якій вона має 27%.

Акції Nvidia зросли більш ніж на 90 відсотків лише за останні шість місяців, і зараз компанія коштує більше, ніж основні фондові індекси Німеччини, Франції та Італії разом узяті. Впевненість у здатності Nvidia підтримувати своє зростання була підсилена низкою довгострокових багатомільярдних угод по всьому світу цього року щодо будівництва величезної інфраструктури центрів обробки даних для навчання та запуску моделей штучного інтелекту.

Зростання Nvidia відбулося попри напруженість між Вашингтоном і Пекіном цього року, яка обмежила доступ компанії до Китаю, що коштувало виробнику чіпів мільярдів доларів доходу. У відповідь Пекін розгорнув кампанію проти чипів Nvidia, прагнучи відокремитися від американських технологій виробництва мікрочипів.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
NVIDIA може представити новий GeForce GTX Titan на базі Pascal в квітні
NVIDIA може представити новий GeForce GTX Titan на базі Pascal в квітні
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Nvidia випустила унікальний ШІ, що створює нові звуки
Студія звукозапису
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Техногіганти CША інвестують у розробку ШІ понад 320 млрд дол
ШІ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?