Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов из-за обвала мировых фондовых рынков
Категория
Экономика
Дата публикации

Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов из-за обвала мировых фондовых рынков

Фондовый рынок
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Десятки крупнейших компаний мира потеряли 5 августа сотни миллиардов долларов из-за падения мировых фондовых рынков. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы начали массово избавляться от ценных бумаг и других активов.

Главные тезисы

  • Резкое падение мировых фондовых рынков 5 августа привело к существенным потерям для крупнейших мировых техногигантов, включая Nvidia, Apple, Samsung Electronics.
  • Опасения по поводу вероятной рецессии в США и чрезмерные надежды на искусственный интеллект стали основными причинами обвала.
  • Технологические компании потеряли сотни миллиардов долларов из-за массовой распродажи акций на фондовых рынках Японии, Европы, Южной Кореи и США.
  • Падение стоимости акций Nvidia и Apple приведет к значительным потерям их рыночной стоимости.
  • Опасения глобальной рецессии и нестабильность на рынке технологий вызвали рекордные падения на фондовых рынках Азии, Европы и Америки.

"Черный понедельник" на фондовых рынках: что известно

Фондовый рынок США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14 и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup.

Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 млрд долл. рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 млрд долл. ее рыночной стоимости.

Рекордное падение на фондовом рынке Тайваня, в том числе техногиганта TSMC, показали рекордное падение — на 8,4%. При этом основной индекс упал на 1807,21 пункта, что стало самым плохим однодневным падением, и закрылся на отметке 19 830,88 — на самом низком уровне с 23 апреля.

Фондовый рынок Южной Кореи пережил самую плохую сессию с 2008 года, когда бурлил кризис. Балансовый фондовый индекс KOSPI завершил торги падением на 8,8%, что в первый раз с марта 2020 года. В результате сработал защитный механизм и торги остановились на 20 минут. Крупнейшие производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 10,3% и 9,9%.

Ситуация на европейском рынке тоже была не радостной. Упали акции европейских технологических и полупроводниковых компаний. Индекс STOXX Tech снизился на 4,1%, что стало самым плохим показателем среди секторных индексов.

Акции изготовителя оборудования для чипов ASM International упали на 12%, хотя 2 августа компания уже потеряла 13%. Акции крупнейшей компании ASML упали на 4%, BE Semiconductor и STMicroelectronic — примерно на 5%.

5 августа началось с серьезного удара по фондовому рынку Японии, что повлекло за собой существенное снижение всех азиатских индексов. Ключевой японский индекс Nikkei к завершению торгов потерял 12,4%. Это стало самым большим падением за 37 лет — с октября 1987 года. В процессе торгов Nikkei падал и вовсе на 4451 пункт, что стало его величайшим падением в истории.

Причины падения фондовых рынков

Издание The Economist пишет, что мировые фондовые рынки упали на фоне надвигающейся в США опасений глобальной рецессии и опасений, что на искусственный интеллект возлагаются нереалистически большие надежды.

Наибольшие колебания были зафиксированы у технологических гигантов Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, активно осваивающих ИИ.

2 августа в США сообщили о неожиданно слабых данных по занятости, что усилило опасения по поводу предстоящей рецессии. Такая ситуация заставила инвесторов сбрасывать акции.

На этом фоне золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к рекордной отметке. Это произошло на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Последняя крупная западная компания по экспорту зерна покинула российский рынок
Последняя крупная западная компания по экспорту зерна покинула российский рынок
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект одним фейковым фото обвалил фондовый рынок США
Искусственный интеллект одним фейковым фото обвалил фондовый рынок США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война России против Украины перевернула мировой рынок оружия. Что об этом известно
Выставка оружия Eurosatory

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?