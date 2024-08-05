Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов из-за обвала мировых фондовых рынков

Десятки крупнейших компаний мира потеряли 5 августа сотни миллиардов долларов из-за падения мировых фондовых рынков. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы начали массово избавляться от ценных бумаг и других активов.

"Черный понедельник" на фондовых рынках: что известно

Фондовый рынок США открылся в красной зоне. На этом фоне стоимость Nvidia и Apple снизилась на 14 и 8% соответственно. Среди лидеров падения также оказались Microsoft и Citigroup.

Снижение стоимости акций Nvidia приведет к потере около 358 млрд долл. рыночной стоимости компании, тогда как падение акций Apple "сотрет" 277 млрд долл. ее рыночной стоимости. Поделиться

Рекордное падение на фондовом рынке Тайваня, в том числе техногиганта TSMC, показали рекордное падение — на 8,4%. При этом основной индекс упал на 1807,21 пункта, что стало самым плохим однодневным падением, и закрылся на отметке 19 830,88 — на самом низком уровне с 23 апреля.

Фондовый рынок Южной Кореи пережил самую плохую сессию с 2008 года, когда бурлил кризис. Балансовый фондовый индекс KOSPI завершил торги падением на 8,8%, что в первый раз с марта 2020 года. В результате сработал защитный механизм и торги остановились на 20 минут. Крупнейшие производители чипов Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 10,3% и 9,9%.

Ситуация на европейском рынке тоже была не радостной. Упали акции европейских технологических и полупроводниковых компаний. Индекс STOXX Tech снизился на 4,1%, что стало самым плохим показателем среди секторных индексов.

Акции изготовителя оборудования для чипов ASM International упали на 12%, хотя 2 августа компания уже потеряла 13%. Акции крупнейшей компании ASML упали на 4%, BE Semiconductor и STMicroelectronic — примерно на 5%.

5 августа началось с серьезного удара по фондовому рынку Японии, что повлекло за собой существенное снижение всех азиатских индексов. Ключевой японский индекс Nikkei к завершению торгов потерял 12,4%. Это стало самым большим падением за 37 лет — с октября 1987 года. В процессе торгов Nikkei падал и вовсе на 4451 пункт, что стало его величайшим падением в истории.

Причины падения фондовых рынков

Издание The Economist пишет, что мировые фондовые рынки упали на фоне надвигающейся в США опасений глобальной рецессии и опасений, что на искусственный интеллект возлагаются нереалистически большие надежды.

Наибольшие колебания были зафиксированы у технологических гигантов Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, активно осваивающих ИИ. Поделиться

2 августа в США сообщили о неожиданно слабых данных по занятости, что усилило опасения по поводу предстоящей рецессии. Такая ситуация заставила инвесторов сбрасывать акции.