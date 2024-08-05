Техногіганти втратили сотні мільярдів доларів через обвал світових фондових ринків

Десятки найбільших компаній світу втратили 5 серпня сотні мільярдів доларів через падіння світових фондових ринків. Причиною різкого обвалу стало зростання побоювань щодо ймовірної рецесії в США, через що інвестори почали масово позбавлятися цінних паперів та інших активів.
Головні тези:
- Світові техногіганти втратили сотні мільярдів доларів через різке падіння фондових ринків.
- Причиною обвалу стали побоювання глобальної рецесії та надмірні надії на штучний інтелект.
- Найбільші виробники чипів та технологічні компанії, як Nvidia, Apple, Samsung Electronics, зазнали значних втрат.
- Падіння фондових ринків почалося з Японії та поширилося на Європу, Південну Корею та США.
- Несподівано слабкі дані щодо зайнятості у США і побоювання щодо майбутньої рецесії призвели до масового розпродажу акцій техногігантів.
“Чорний понеділок” на фондових ринках: що відомо
Фондовий ринок у США відкрився в червоній зоні. На цьому тлі вартість Nvidia та Apple знизилася на 14% та 8% відповідно. Серед лідерів падіння також опинилися Microsoft та Citigroup.
Рекордне падіння на фондовому ринку Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, показали рекордне падіння — на 8,4%. При цьому основний індекс упав на 1807,21 пункта, що стало найгіршим одноденним падінням, і закрився на позначці 19 830,88 — на найнижчому рівні з 23 квітня.
Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з 2008 року, коли вирувала криза. Балансовий фондовий індекс KOSPI завершив торги падінням на 8,8%, що вперше з березня 2020 року. У результаті спрацював захисний механізм і торги зупинилися на 20 хвилин. Найбільші виробники чипів Samsung Electronics та SK Hynix втратили 10,3% та 9,9%.
Ситуація на європейському ринку також була не радісна. Впали акції європейських технологічних і напівпровідникових компаній. Індекс STOXX Tech знизився на 4,1%, що стало найгіршим показником серед секторних індексів.
Акції виробника обладнання для чіпів ASM International впали на 12%, хоча 2 серпня компанія вже втратила 13%. Акції найбільшої компанії ASML впали на 4%, BE Semiconductor і STMicroelectronic — приблизно на 5%.
5 серпня розпочалося з серйозного удару по фондовому ринку Японії, що спричинило істотне зниження всіх азіатських індексів. Ключовий японський індекс Nikkei до завершення торгів втратив 12,4%. Це стало найбільшим падінням за 37 років — з жовтня 1987 року. У процесі торгів Nikkei падав і зовсім на 4451 пункт, що стало його найбільшим падінням в історії.
Причини падіння фондових ринків
Видання The Economist пише, що світові фондові ринки впали на тлі побоювань глобальної рецесії, що насувається в США, і побоювань, що на штучний інтелект покладаються нереалістично великі надії.
2 серпня в США повідомили про несподівано слабкі дані щодо зайнятості, що посилило побоювання щодо майбутньої рецесії. Така ситуація змусила інвесторів скидати акції.
На цьому тлі золото знову різко підскочило в ціні й наблизилося до рекордної позначки. Це сталося на тлі очікувань, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-