Техногіганти втратили сотні мільярдів доларів через обвал світових фондових ринків
Категорія
Економіка
Дата публікації

Техногіганти втратили сотні мільярдів доларів через обвал світових фондових ринків

Фондовий ринок
Джерело:  Bloomberg

Десятки найбільших компаній світу втратили 5 серпня сотні мільярдів доларів через падіння світових фондових ринків. Причиною різкого обвалу стало зростання побоювань щодо ймовірної рецесії в США, через що інвестори почали масово позбавлятися цінних паперів та інших активів.

Головні тези:

  • Світові техногіганти втратили сотні мільярдів доларів через різке падіння фондових ринків.
  • Причиною обвалу стали побоювання глобальної рецесії та надмірні надії на штучний інтелект.
  • Найбільші виробники чипів та технологічні компанії, як Nvidia, Apple, Samsung Electronics, зазнали значних втрат.
  • Падіння фондових ринків почалося з Японії та поширилося на Європу, Південну Корею та США.
  • Несподівано слабкі дані щодо зайнятості у США і побоювання щодо майбутньої рецесії призвели до масового розпродажу акцій техногігантів.

“Чорний понеділок” на фондових ринках: що відомо

Фондовий ринок у США відкрився в червоній зоні. На цьому тлі вартість Nvidia та Apple знизилася на 14% та 8% відповідно. Серед лідерів падіння також опинилися Microsoft та Citigroup.

Зниження вартості акцій Nvidia призведе до втрати близько 358 млрд дол ринкової вартості компанії, тоді як падіння акцій Apple "зітре" 277 млрд дол її ринкової вартості.

Рекордне падіння на фондовому ринку Тайваню, зокрема техногіганта TSMC, показали рекордне падіння — на 8,4%. При цьому основний індекс упав на 1807,21 пункта, що стало найгіршим одноденним падінням, і закрився на позначці 19 830,88 — на найнижчому рівні з 23 квітня.

Фондовий ринок Південної Кореї пережив найгіршу сесію з 2008 року, коли вирувала криза. Балансовий фондовий індекс KOSPI завершив торги падінням на 8,8%, що вперше з березня 2020 року. У результаті спрацював захисний механізм і торги зупинилися на 20 хвилин. Найбільші виробники чипів Samsung Electronics та SK Hynix втратили 10,3% та 9,9%.

Ситуація на європейському ринку також була не радісна. Впали акції європейських технологічних і напівпровідникових компаній. Індекс STOXX Tech знизився на 4,1%, що стало найгіршим показником серед секторних індексів.

Акції виробника обладнання для чіпів ASM International впали на 12%, хоча 2 серпня компанія вже втратила 13%. Акції найбільшої компанії ASML впали на 4%, BE Semiconductor і STMicroelectronic — приблизно на 5%.

5 серпня розпочалося з серйозного удару по фондовому ринку Японії, що спричинило істотне зниження всіх азіатських індексів. Ключовий японський індекс Nikkei до завершення торгів втратив 12,4%. Це стало найбільшим падінням за 37 років — з жовтня 1987 року. У процесі торгів Nikkei падав і зовсім на 4451 пункт, що стало його найбільшим падінням в історії.

Причини падіння фондових ринків

Видання The Economist пише, що світові фондові ринки впали на тлі побоювань глобальної рецесії, що насувається в США, і побоювань, що на штучний інтелект покладаються нереалістично великі надії.

Найбільші коливання були зафіксовані у технологічних гігантів Alphabet, Amazon, Apple, Meta і Microsoft, які активно освоюють ШІ.

2 серпня в США повідомили про несподівано слабкі дані щодо зайнятості, що посилило побоювання щодо майбутньої рецесії. Така ситуація змусила інвесторів скидати акції.

На цьому тлі золото знову різко підскочило в ціні й наблизилося до рекордної позначки. Це сталося на тлі очікувань, що Федеральна резервна система скоро почне знижувати процентні ставки.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Остання велика західна компанія з експорту зерна покинула російський ринок
Остання велика західна компанія з експорту зерна покинула російський ринок
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект одним фейковим фото обвалив фондовий ринок США
Штучний інтелект одним фейковим фото обвалив фондовий ринок США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна Росії проти України перевернула світовий ринок зброї. Що про це відомо
Виставка зброї Eurosatory

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?