Наразі у Парижі проходить найбільша європейська виставка озброєнь Eurosatory, на якій, як зазначає аналітик німецького видання Bild, Юліан Рьопке, дуже добре видно, як розв'язана Росією злочинна війна проти України здійснила революцію на світовому ринку зброї.

Як вторгнення армії РФ в Україну призвело до революції на світовому ринку озброєнь

Рьопке зазначає, що у рамках виставки у Парижі виробники озброєнь з 62 країн демонструють більше 2 тис зразків зброї.

При цьому виставку відвідало близько 250 делегацій від 96 держав, які вважаються потенційними покупцями.

Аналітик зробив висновок, що розв’язана Росією злочинна війна проти України революційно змінила світовий ринок зброї за трьома напрямками.

Війна дронів загострила потребу у високотехнологічних і скорострільних системах ППО. Відбувається відродження важких ракетних комплексів. Одночасно знову потрібні танки і бронетехніка, захищені від дронів.

Цивільні компанії почали випускати зброю. Наприклад, суднобудівники почали робити морські дрони, логістичні фірми - розвивати ланцюжки доставки боєприпасів, а IT-розробники - впроваджувати штучний інтелект у безпілотники.

На ринок вийшли компанії з країн третього світу, які постачають дешеву зброю.

Аналітик зробив висновок, що в такій війні, як в Україні, важливіша кількість, ніж якість.

Що відомо про українські зразки озброєнь на виставці у Парижі

За словами аналітика Юліана Рьопке, на найбільшій європейській виставці озброєнь Eurosatory було представлено новий дрон-камікадзе українського виробництва “Булава”.

Український оборонний портал Defense Express називає його аналогом російського "Ланцета" і зазначає, що за кордоном він представлений під експортною назвою Mace, - зазначає аналітик.

Швидкість "Булави" - до 100 км/год, у повітрі цей дрон-камікадзе може перебувати понад 50 хвилин.

Українські дрони-камікадзе "Булава" працюють із програмним забезпеченням зі штучним інтелектом. Це дозволяє безпілотнику автоматично знаходити раніше встановлені слабкі місця в російських танках і БТР під час фінального підльоту до цілі. Поточна продуктивність становить 300 штук на місяць і продовжує зростати, - підкреслив Рьопке.